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Hürriyet >Ekonomi>Perakende satış hacminde artış

Perakende satış hacminde artış

AA
09.10.2017 - 10:50 | Son Güncelleme:

Perakende satış hacmi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi .

Perakende satış hacmi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ağustos ayına ilişkin perakende satış hacim endeksini açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,7 yükselirken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 6,8, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 3,5, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,4 artarken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2,2, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 2,9 azalış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 arttı.

Gıda dışı sektörlerin geçen yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 6,1, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 20,4 artış gösterirken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 11,7, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,1, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 1,4 azaldı.

PERAKENDE CİRO ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 0,1, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,8, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 1,7 artış görüldü.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23,5 arttı.

Etiketler: Perakende , CİRO ARTTI , Gıda dışı sektör
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