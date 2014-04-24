Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Pepsi Seviyorsan Aç Konuş Günü

Pepsi Seviyorsan Aç Konuş Günü

24.04.2014 - 14:51 | Son Güncelleme:

Pepsi Seviyorsan Aç Konuş GünüPEPSI yıllardır sevenlerin birbirleriyle iletişim kurması için milyonlarca konuşma dakikası, SMS ve megabaytlarca internet datası hediye ediyor. Bu yıl 25 Nisan tarihini de Seviyorsan Aç Konuş Günü ilan ediyor! Bugün herkes doya doya konuşsun diye seviyorsanackonus.com’a girenler günlük 100 DK 100 SMS 100 MB internet kazanıyor. Burak Özçivit de hediyelerini alan ziyaretçilerin cesaretlerini yerine getiriyor ve onlara yol gösteriyor. Neden mi? Seviyorlarsa açıp konuşmaları için... Siz de seviyorsanackonus.com’a girin, o anların hiçbirini kaçırmayın!

#seviyorsanackonus

Kampanya 15 Nisan 2014 – 25 Nisan 2014 tarihleri arasında tüm operatörlerde geçerlidir. Katılım www.seviyorsanackonus.com adresi üzerindeki ilgili form sayfasına ad, soyad, e-posta ve gsm numarası girilmesi ile gerçekleşir. Turkcell gencTarifeli’ler yalnızca günlük 100 SMS + 100 MB hediye kazanır. Tüm mobil hediyeler operatör içi ve yurtiçi kullanımlarda geçerli olup 25 Nisan 2014 tarihinde yüklenecektir Kampanya hediyesi stoklarla sınırlıdır.

Ayrıntılı bilgi için: www.seviyorsanackonus.com


Bu bir ilandır.

Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.