Pepsi Seviyorsan Aç Konuş Günü

PEPSI yıllardır sevenlerin birbirleriyle iletişim kurması için milyonlarca konuşma dakikası, SMS ve megabaytlarca internet datası hediye ediyor. Bu yıl 25 Nisan tarihini de Seviyorsan Aç Konuş Günü ilan ediyor! Bugün herkes doya doya konuşsun diye seviyorsanackonus.com’a girenler günlük 100 DK 100 SMS 100 MB internet kazanıyor. Burak Özçivit de hediyelerini alan ziyaretçilerin cesaretlerini yerine getiriyor ve onlara yol gösteriyor. Neden mi? Seviyorlarsa açıp konuşmaları için... Siz de seviyorsanackonus.com’a girin, o anların hiçbirini kaçırmayın!



#seviyorsanackonus

Kampanya 15 Nisan 2014 – 25 Nisan 2014 tarihleri arasında tüm operatörlerde geçerlidir. Katılım www.seviyorsanackonus.com adresi üzerindeki ilgili form sayfasına ad, soyad, e-posta ve gsm numarası girilmesi ile gerçekleşir. Turkcell gencTarifeli’ler yalnızca günlük 100 SMS + 100 MB hediye kazanır. Tüm mobil hediyeler operatör içi ve yurtiçi kullanımlarda geçerli olup 25 Nisan 2014 tarihinde yüklenecektir Kampanya hediyesi stoklarla sınırlıdır.



Ayrıntılı bilgi için: www.seviyorsanackonus.com





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