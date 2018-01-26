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Pentagon üyesi Aris, Seven Knights'a katılıyor

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:

Pentagon'un bir üyesi, güçlü tanklama becerisi ve destek yetenekleri olan yeni kahraman Aris mobil RPG Seven Knights’a katılırken, yeni karakteri kutlamak için çeşitli etkinlikler yapılacak.

Netmarble Games, mobil RPG Seven Knight oyununa yeni bir kahraman olan Kudretli Aris'in katıldığını ve yeni bir kahraman kuvveti olan Pentagon'u duyurdu. Aris, yeni Kahraman Kuvveti Pentagon'un bir üyesi. Pentagon, Asgar kıtasındaki en güçlü beş birliğin liderlerinden oluşan bir grup ve Aris de 'Neşeli Keder' birliğinin lideri.

Aris’in üstün yetenekleri dikkat çekiyor

Aris'in göze çarpan bir özelliği, güçlü tek hedefli yeteneği ve dayanıklılığının yanı sıra ekibi desteklemesini sağlayan yeteneklere sahip olması. Kudret yeteneği, tek hedefli saldırı yeteneğinin etkisini arttırırken kendisine de kışkırtma efekti sağlar. Aris'in ayrıca, tüm müttefiklere etki eden zararlı etkileri ortadan kaldırmak gibi çeşitli becerileri de bulunuyor.

Avantajlı etkinlikler yapılacak

Seven Knights bu güncelleme şerefine, kullanıcılara çeşitli avantajlar ve etkinlikler sunuyor. Oyuncular, Kudretli Aris etkinliğinde 6 yıldızlı bir kahraman seçici ve Artan Çağırma etkinliğinden de 4 yıldız garantili bir Aris elde edebilirler.

Ayrıca, Aris'in Başarıları simgesinde bulunan görev etkinliklerinden daha fazla avantaj elde edilebilir. Yakutları kullandıktan sonra hediye puanlarıyla alınabilen Chloe'nin Sandığı, ilk kez bir kez daha verilecek.

Etiketler: oyun
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