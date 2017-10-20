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    Pentagon sözcüsüne posteri sordular... ABD'den 'Öcalan' itirafı!

    AA
    20.10.2017 - 11:36 | Son Güncelleme:

    Pentagon Sözcüsü Dana White, DEAŞ'tan alınıp SDG'nin eline geçen Rakka'da Öcalan posterlerinin asılmasıyla ilgili sorulan soruya "Biz orada SDG ile çalışıyoruz" yanıtı geldi.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, PYD/PKK’nın Rakka’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini asıp Rakka’nın kurtarılmasını terörist başına adamasına yönelik soruya yanıt vermekten kaçınarak “SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

    White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Frank McKenzie ile Pentagon’da basın toplantısı düzenledi.  AA muhabirinin “Rakka, ABD halkından toplanan milyonlarca dolarlık vergiler ve yerel güçleri eğiten ABD kuvvetlerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Ancak YPG veya SDG ismini kullanan PKK/PYD, Rakka zaferini ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan diğer bir gaddar terör örgütü olan PKK’nın elebaşına adadı. Gaddar bir terör örgütünden ABD’nin desteği ile alınan bir şehrin kurtarılması, Washington tarafından da terör örgütü olarak tanınan başka bir gaddar terör örgütüne adanması sizin için kabul edilebilir mi?” sorusu karşısında White, şöyle konuştu: 
    “Biz orada SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. DEAŞ ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız DEAŞ'a karşı mücadeledir ve bunu yapmaya devam edeceğiz.” 

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    DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD’nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Öcalan’ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka’nın alınmasını Öcalan’a adamıştı. 

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