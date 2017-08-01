Pentagon: S-400’ler NATO ile uyumsuz, kaygılıyız

Ankara'dan gelen Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alımında nihai aşamada olunduğuna ilişkin açıklamalar Washington’da yankı bulmaya devam ediyor. Konu önceki gün Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis’in de gündemindeydi. S-400’lerle ilgili kaygılarının Türkiye’nin bir NATO müttefiki olmasından kaynakladığını savunan Davis, “Haberlere konu olan teçhizat NATO teçhizatı ile beraber çalışabilir değil. Bu da doğal olarak bir kaygı nedeni. Ancak elbette bu Türkiye’nin kararıdır ve bu kararın izahını da onlara sormanız gerekir” dedi.

NATO ile eşgüdüm

SÖZ KONUSU OLMAZ

Son yıllarda ortaya çıkan siber kaygılar nedeniyle NATO müttefiklerinin Rus yapımı sistemler satın almasına yönelik sınırlamalar getirilip getirilmediğine yönelik soru üzerine Davis, “Bilmiyorum. Ama biz genel anlamda müttefiklerimizin mevcut ittifakımızın kuvvetlenmesini sağlayacak teçhizata yatırım yapmasını istiyoruz. Kaygımız söz konusu teçhizata yatırımın gelecekte uyumlu çalışmaya izin vermeyecek olması” diye konuştu. NATO unsurlarına entegre edilmesi söz konusu olmayan S-400 bataryalarının ittifakın uydularından, erken uyarı sistemlerinden ve bunları birbirine bağlayan data ağından faydalanmasının söz konusu olmadığı hatırlatılıyor.

Washington’ın Türkiye’nin S-400’lerle ilgili hazırlığına dair rahatsızlığını geçen hafta ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ‘Medyada yanlış haberler var. Türkiye, S-400 hava savunma sistemini satın almadı. Eğer satın alsalardı bu bizim için bir endişe olurdu’ sözleriyle dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ‘İnşallah S-400 füzelerini ülkemizde göreceğiz’ demişti. Erdoğan’ın açıklamalarına rağmen Washington satışın gerçekleşmemesine yönelik diplomatik baskısını sürdürüyor.

TÜRKİYE 4 ADET F-35 ALIYOR

Washington açısından bir diğer kritik nokta ise Ankara’nın satın almayı planladığı Lockheed Martin yapımı F-35 taarruz uçaklarının ilk partisini teslim alma beklentisi. Pentagon geçen cuma aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin satın aldığı 50 adet F-35 için 3.7 milyar dolarlık ara ödemenin Lockheed Martin’e yapıldığını açıkladı. Söz konusu ödemenin Türkiye için 4 adet F-35A uçağına yapıldığı belirtildi. Öte yandan, askeri uzmanlar, F-35’lerin S-400 bataryaları ile aynı datalink üzerinden birlikte çalışmasının hem teknik hem de siyasi nedenlerle söz konusu olmadığını hatırlatıyor. Mayıs ayında yaşanan koruma krizi nedeniyle ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’ye F-35’lerin satışının durdurulması için yasa değişikliği teklifi sunan kongre üyeleri olmuştu. Washington kulislerinde Ankara’nın S-400’lerle ilgili son kararının ve siyasi gelişmelerin F-35’lerin teslimat tarihini etkileyebileceği konuşuluyor.