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    Pentagon: Menbiç’te güçlerimizi savunuruz

    Cansu ÇAMLIBEL/WASHINGTON
    20.01.2018 - 00:53 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’nin Afrin’de bir harekâta hazırlandığına yönelik işaretlerin artması üzerine ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da teyakkuza geçti.

    Pentagon: Menbiç’te güçlerimizi savunuruz

    Sahadaki gelişmeler Pentagon’da yakından izleniyor, sıcak gelişmelerin yaşanacağı bir haftasonu olacağı izlenimi var. Afrin’in DEAŞ karşıtı koalisyonun, dolayısıyla da koalisyonun doğal lideri ABD’nin Suriye’deki görev alanı içinde olmadığı hafta içinde açıklanmıştı.

    Türkiye’nin olası bir harekâtında Amerikan askerlerinin Afrin’deki gelişmelere doğrudan müdahale etmesi söz konusu değil. ABD açısından asıl kritik bölge, ABD askerlerinin bulunduğu Menbiç. Hürriyet’e konuşan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, “TSK ile Menbiç’te karşı karşıya kalma durumu”nu yorumladı: “Biz Menbiç’te devriyeye devam ediyoruz. ABD saldırıya uğradığı takdirde kendisini ve sahadaki güçlerini savunma hakkını saklı tutuyor. Ancak umuyoruz işler bu noktaya gelmeyecektir. Afrin’de ise bizim askerlerimiz yok dolayısıyla bizi doğrudan etkilemiyor.”

    Pahon, “YPG’lileri kendi güçleriniz arasında görüyor musunuz?” sorusuna ise “Ben o kelimeyi kullanmıyorum. Bölgede müdahil olan tüm tarafları gerilimi daha fazla tırmandırmamaya ve ortak düşmanımız DEAŞ’a odaklanmaya davet ediyoruz” yanıtını verdi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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