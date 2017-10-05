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    Hürriyet >Dünya>Pentagon DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yaşadığına inanıyor

    Pentagon DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yaşadığına inanıyor

    AA
    05.10.2017 - 21:59 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydını incelediklerini ve gerçekliğini tespit ettiklerini duyurdu.

    Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Eric Pahon yaptığı açıklamada, söz konusu ses kaydı üzerinde yapılan incelemelerin Bağdadi'nin yaşadığını gösterdiğini söyledi.

    Pahon, "ABD istihbarat kurumları Ebubekir el-Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının gerçek olduğunu belirledi. Mantıken bu da Bağdadi'nin en azında ses kaydının alındığı yakın zamanlara kadar yaşadığının göstergesidir." dedi.

    Amerikan istihbaratının ses kaydının nerede alındığını tespit edip etmediğine yönelik soruları cevaplamaktan kaçınan Pahon, "Yerini herkesten çok bilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

    Geçen ay Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürülen 46 dakikalık bir ses kaydı yayınlanmıştı. Kayıttaki kişinin yakın zamana ait bazı gelişmelere atıfta bulunması kaydın eski olmadığı yorumlarına neden olmuştu.

    Pentagon da bu kaydı incelemeye aldığını bildirmişti.

    Kayıtta konuşan kişi, Kuzey Kore'nin ABD ve Japonya'ya yönelik tehditleriyle Türkiye, İran ve Rusya'nın Kazakistan'ın başkenti Astana'da öncülük ettiği Suriye görüşmelerine de değiniyordu.

    Ses kaydının ait olduğu kişi ayrıca Ortadoğu'da DEAŞ'a düzenlenen bombardıman ve saldırılara karşılık örgüt mensuplarının Batılı şehirlerde daha fazla saldırı gerçekleştirmesi çağrısında bulunuyordu.

    Rusya, temmuz ayındaki bir saldırıda Bağdadi'yi öldürdüğünü iddia etmişti.

    Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de DEAŞ kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Bağdadi'nin öldüğünü teyit ettiklerini belirtmişti.

    ‘Öldü, ölmedi’ iddialarının ardından yeni ses kaydı‘Öldü, ölmedi’ iddialarının ardından yeni ses kaydı

    Etiketler: abd , bağdadi , ışid , deaş , DEAŞ
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