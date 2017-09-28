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    Pentagon: Afganistan’da yanlışlıkla sivilleri vurduk

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 00:09 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 01:11

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Afganistan’da militanların saldırılarını püskürtmek için düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla sivilleri vurduklarını itiraf etti.

    ABD ve müttefiklerinin Afganistan’da yürüttüğü Kararlı Destek operasyonu karargahından yapılan açıklamada, hava saldırısında sivillerin zarar gördüğü belirtildi. Olay, Kabil havalimanı yakınlarında saldırı gerçekleştiren militanları püskürtmek için düzenlenen hava saldırısı sırasında yaşadı.
    Açıklamada, “(Afgan güvenlik güçlerine) Destek veren ABD kuvvetleri hava saldırısı düzenledi. Maalesef füzelerden biri düzgün çalışmadı ve sonuçta zarar görenler var. Kararlı Destek, sivillere verilen zarardan dolayı derin üzüntü duyuyor” dendi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Afgan medyasının haberine göre ABD hava saldırısında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

     

    Etiketler: abd , pentagon , sivil , afganistan
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