Pentagon açıklamasına Ankara temkinli

Açıklamanın nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda Hürriyet’e konuşan bir güvenlik kaynağı, “Bu açıklamadan ABD, Türkiye’nin Afrin operasyonuna hemen yeşil ışık yaktı değerlendirmesi yapmak erken bir yorum olur. Açıklamayı askeri açıdan daha çok siyasi değerlendirmekte fayda var. Sonuçta ABD bu açıklamayla Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirmeyi de hedeflemiş olabilir” dedi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Pentagon’dan yapılan açıklamayla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

“Aslında Fırat Kalkanı Harekatı’ında da benzer fotoğrafla karşı karşıya kalmıştık. Pentagon bir anlamda Türkiye’nin bölge için imkan ve savaş kabiliyetini test etmeyi hedefliyor olabilir. Aslında Pentagon siyasi bir açıklama yaparak askeri amacını veya niyetini ortaya koyuyor. Bir anlamda Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda PKK varlığına karşı etki üretmemesi karşılığında Afrin bölgesinde operasyona yeşil ışık yakması gibi de yorumlayabiliriz. Diğer taraftan Afrin’e bir operasyonda Türkiye’yi sivil toplumla karşı karşıya bırakma hamlesi olarak da görebiliriz. Türkiye, mezhebi bir anlayıştan sonra, etnik eğilimli de güç kullanan bir ülke konumuna sokulabilir. Bu da Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bırakabilir. Bu nedenle ABD’den yapılan açıklamaları dikkatli okumakta fayda var.”