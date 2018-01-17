Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Pentagon açıklamasına Ankara temkinli

    Pentagon açıklamasına Ankara temkinli

    Uğur ERGAN / ANKARA
    17.01.2018 - 00:41 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) “Afrin’deki PYD/PKK unsurlarını desteklemedikleri ve onları DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmedikleri” açıklamasına Ankara temkinli yaklaştı.

    Açıklamanın nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda Hürriyet’e konuşan bir güvenlik kaynağı, “Bu açıklamadan ABD, Türkiye’nin Afrin operasyonuna hemen yeşil ışık yaktı değerlendirmesi yapmak erken bir yorum olur. Açıklamayı askeri açıdan daha çok siyasi değerlendirmekte fayda var. Sonuçta ABD bu açıklamayla Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirmeyi de hedeflemiş olabilir” dedi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Pentagon’dan yapılan açıklamayla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

    “Aslında Fırat Kalkanı Harekatı’ında da benzer fotoğrafla karşı karşıya kalmıştık. Pentagon bir anlamda Türkiye’nin bölge için imkan ve savaş kabiliyetini test etmeyi hedefliyor olabilir. Aslında Pentagon siyasi bir açıklama yaparak askeri amacını veya niyetini ortaya koyuyor. Bir anlamda Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda PKK varlığına karşı etki üretmemesi karşılığında Afrin bölgesinde operasyona yeşil ışık yakması gibi de yorumlayabiliriz. Diğer taraftan Afrin’e bir operasyonda Türkiye’yi sivil toplumla karşı karşıya bırakma hamlesi olarak da görebiliriz. Türkiye, mezhebi bir anlayıştan sonra, etnik eğilimli de güç kullanan bir ülke konumuna sokulabilir. Bu da Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bırakabilir. Bu nedenle ABD’den yapılan açıklamaları dikkatli okumakta fayda var.”

    ABDden peş peşe dikkat çeken Afrin açıklamalarıABD'den peş peşe dikkat çeken Afrin açıklamaları

    Son dakika: Afrinde sıcak gelişme... Göç başladıSon dakika: Afrin'de sıcak gelişme... Göç başladı

    ABD: Türkiyenin Afrinde YPGyi vurduğuna dair haberler...ABD: Türkiye'nin Afrin'de YPG'yi vurduğuna dair haberler...

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri