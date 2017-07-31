Penis büyütme ameliyatı sırasında canından oldu!

Daily Mail'in haberine göre İsveçli adam karından yağ alınarak gerçekleştirilen operasyonla penisinin hem enini hem boyunu büyütmek istedi. İlk olarak boyunu uzatan plastik cerrahlar karnından aldıkları yağı penise enjekte ederken adamın kalp atışları hızlanmaya başladı, oksijen seviyesi ve tansiyonu düştü.

Kalp krizi geçiren adamı kurtarmak için her şey yapılmasına rağmen 2 saat içerisinde hayatını kaybetti. Hastanın hafif derecede astımı vardı ancak yağ enjeksiyonu sırasında daha önce ölen olmadı.

Operasyon sırasında yağ dokusu adamın kan dolaşımına karışarak damarlarını tıkadı. Akciğerleri tıkanan adamın solunum sistemi çöktü. Raporda penis uzatma ve büyütme operasyonlarının oldukça basit ve güvenli operasyonlar olduğu, fakat iki prosedürün birlikte ciddi komplikasyonlara neden olabileceği belirtildi.