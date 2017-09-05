PEN’den Aslı Erdoğan için dayanışma çağrısı

Her sene 15 Kasım Tutuklu Yazarlar Günü’nde düzenlediği kampanyaya, bu sene Türkiye’den Aslı Erdoğan, Mısır’dan Ahmed Naji, Honduras’tan Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa, İsrail’den Dareen Tatour ve Çin’den Gui Minhai’ya yer veren Uluslararası Yazarlar Birliği PEN, 1981 yılından beri yazarların özgürlüğüne dikkat çekiyor.

PEN’in verilerine göre 15 Kasın 2015’ten bu yana geçen süre içinde düşünceleri ve eserleri sebebiyle dünya çapında 35 yazar öldürüldü. Raporda ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal süreci içinde 100’ün üzerinde basın kuruluşunun kapatıldığı, 30 haber sitesinin sansürlendiği, 600’den fazla medya mensubunun basın kartının iptal edildiği ve 29 yayınevi hakkında kapatılma kararı alındığına yer verildi. Bu yıl Türkiye’den Aslı Erdoğan için dayanışma çağrısı yapan PEN, 24 Ekim 2016 tarihinden beri Türkiye’de 135 gazetecinin tutuklu olduğuna yer verdi.

Deutsche Welle’in haberine göre PEN’in Uluslararası Tutuklu Yazarlar Komitesi Başkanı Salil Tripathi yaptığı açıklamada: “Yazarlar yazmak istedikleri anda yazabilmeli. Onlar hapiste olmamalı. Oysa bugün açıklamaları yetkili makamların hoşuna gitmediği ve hükümetleri korkuttuğu için dünya genelinde yüzlerce yazar parmaklıklar ardında, yüzlercesi sindirilmeye çalışılıyor ve haklarında soruşturma yürütülüyor. Yazarlar toplumun vicdanının koruyucularıdır ve serbest kalmalıdırlar” ifadelerini kullandı. Bu süreç içinde PEN üyesi olan Aslı Erdoğan, 17 Ağustos tarihinde gözaltına alınmış ve 20 Ağustos’ta da “silahlı terör örgütüne üyelik” suçlaması ile tutuklanmıştı.