Pencereleri Denize, Kapıları Kazanca Açılıyor

APG İnşaat Yatırım, Kartal’da hayata geçirdiği Rotamavi projesini 26 Eylül Pazartesi günü Four Seasons Hotel’de düzenlediği basın toplantısıyla lanse etti. Kartal’ın en gözde noktasında, kesintisiz deniz manzaralı bir konumda yükselen projede lansman dönemine özel olarak 239 bin TL’den başlayan peşin satış fiyatlarıyla satışa sunuldu.



Cumhuriyetin ilk yıllarında ticaret ile başlayan ve girişimci bir aile olan Kalsın Ailesi, günümüzde de gayrimenkul, proje geliştirme ve inşaat, proje müşavirliği, makine ve enerji sektörlerinde faaliyet gösterirken APG İnşaat Yatırım ile de markalı konut sektörüne hızlı bir giriş yaptı.



İnşaat sektöründe bugüne dek onlarca başarılı projeye imzasını atan Arkon İnşaat’ın sahibi Murat Kalsın, Ferhat Kalsın ve Serhat Kalsın’ın girişimiyle kurulan APG İnşaat Yatırım, Rotamavi projesiyle bölgenin en gözde projelerinden birine imzasını atıyor.



Tüketici ihtiyaçlarına yönelik yüksek standartlarda konforlu bir yaşam hedefleyen firma, Rotamavi projesiyle konut alıcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunuyor.



ROTAMAVİ GELECEKTEKİ PROJELERİMİZİN REFERANSI OLACAK

APG İnşaat Yatırım İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kalsın; “Kalsın ailesi olarak 120 yıllık iş hayatımız boyunca inşaat, gayrimenkul, proje geliştirme, proje müşavirliği, makine ve enerji sektörlerinde faaliyet gösterdik ve tüm bu alanlarda çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bugün, sektördeki bu birikimimizi APG İnşaat Yatırım ile markalı konut sektörüne taşıyoruz. Rotamavi projemizle Kartal’a imzamızı atıyoruz. Yüksek standartlarda, estetik ve konforlu yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki istikrara ve dinamiklerine inanıyoruz. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız projelerle sektörde hız kesmeden ilerliyoruz. Bu noktada rotamızı ilk olarak Rotamavi ile Kartal'a çevirdik. Ayrıca, şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum ki, geliştireceğimiz yeni projelerimiz ve yeni rotalarımız da olacak. Sıcak görüşmelerimiz sürüyor ve inşallah bu yıl, sizlerle yeni projeler vesilesiyle art arda bir araya geleceğiz. Bu nokta da, Rotamavi projemizi gelecekteki projelerimizin referansı olarak konumlandırdık.” dedi.



KARTAL’IN YENİ SEMBOLÜ ROTAMAVİ

Kartal’ın en hareketli noktasında yükselen proje, APG İnşaat Yatırım’ın 120 milyon TL’lik yatırımıyla hayata geçiyor.



Rotamavi projesi, kesintisiz deniz ve adalar manzarası ve E-5 Otoyolu’nun yakınında ve TEM – Samandıra Kartal bağlantı yolu üzerindeki konumu ile bölgenin en değerli noktasında yer alıyor.



İstanbul, Anadolu Yakası’nın yeni iş ve yaşam merkezi haline gelen Kartal’ın son projesi Rotamavi’de lansman dönemine özel ayrıcalıklar sunuluyor.



239 BİN TL’DEN BAŞLAYAN LÜKS DAİRELER

Estetik mimarisiyle bölgede öne çıkan Rotamavi’de 188 konut ve 5 ticari ünite yer alıyor.



Projede dairelerin peşin fiyatları lansman dönemine özel olarak 239 bin TL’den başlarken, Kartal bölgesine ve proje donatılarına kıyasla fiyatlar son derece ekonomik seviyelerde tutuluyor.





TAMAMI DENİZ MANZARARLI VE GÜNEY CEPHELİ DAİRELER

Kesintisiz deniz ve adalar manzarasına hakim bir noktada konumlanan projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 4 tip daire seçeneği sunulurken, bahçeli büyük teraslı daireler ile özel loft daireler de yer alıyor. Rotamavi maksimum kullanılabilirlik sağlayan, tamamı güney cepheli daire seçenekleriyle de konut projelerinden ayrışıyor.

Tüm dairelerin deniz manzarasına cepheli olduğu projede 1+1’ler 62 ile 80 metrekare, 2+1’ler 90 ile 123 metrekare arasında değişirken, 3+1’ler 153 metrekare ve 4+1’ler 280 metrekare büyüklüklere sahip. 1+1 loft daireler 115 metrekare, 2+1 loft daireler 143 ile 158 metrekare, 3+1 loft daireler 278 ile 347 metrekare ve 4+1 loft daire ise 280 metrekare büyüklüğünde.



ALTERNATİF ÖDEME PLANLARI SUNULUYOR

Cazip ödeme planları da sunulan projede 36 ay vadeye faizsiz taksitlendirme imkanı sağlanıyor. Devlet desteğiyle başlatılan tarihi kampanyayı kendi girişimleriyle Rotamavi projesinde de uygulayan APG İnşaat Yatırım, 120 aya kadar %0,70 faiz oranıyla kredilendirme fırsatı sunuyor. Rotamavi projesi %1 KDV ayrıcalığıyla da lansman fiyatındaki büyük fırsata önemli bir avantaj daha ekliyor.



Teslimlerin hızlı bir şekilde yapılacağı projenin tamamında yaşam 2017’nin Eylül’ünde başlayacak.



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