Pence, protesto üzerine NFL maçını tek etti

Pence memleketi Indiana'daki maçı terk ettikten sonra "askerlerimize ve bayrağımıza saygısızlık yapılan bir organizasyonda olamayacağını" söyledi.

Başkan Donald Trump'da paylaştığı Twitter mesajında, Pence'den oyuncuların diz çökmesi halinde maçı terk etmesini istediğini ve kendisiyle gurur duyduğunu belirtti. NFL maçlarında ulusal marş çalındığı sırada diç çökmek, ırklar arası adaletsizliği protesto biçimi haline dönüştü.

Trump bu protestolar nedeniyle oyuncuları sert bir şekilde eleştirmış ve yasaklanması için NFL'e baskı yapmıştı. Kneeling at NFL games has become a form of protest against racial injustice.

Pence de attığı Twitter mesajında "Bugünkü maçı terk ettim çünkü Başkan Trump ve ben askerlerimize, bayrağımıza ve ulusal marşımıza saygısızlık eden hiçbir organizasyona saygınlık kazandırmyacağız" dedi. Pence, deplasman takımı San Francisco 49ers'tan bazı oyuncuların Indianapolis Colts'a karşı oynadıkları maçtanr önce ulusal marş çalındığı sırada ayağa kalkamaları üzerine stadı terk etti.

Pence daha sonra "Herkesin kendi fikirlerine sahip olma hakkı vardır, ama NFL oyuncularının bayrağa saygı duymalarını talep etmenin çok bir şey istemek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Başkan Trump daha önce NFL oyuncularının eylemlerini kınamasının "ırkla herhangi bir ilgisi olmadığını" söylemişti. Ancak Trump'ın eleştirisi sonrası NFL Oyuncularının protestoları daha da arttı. Oyuncular eylemlerinde yere diz çöküyor, kollarını kavuşturuyor ya da soyunma odasında kalıyorlar.

San Francisco 49ers oyuncusu Colin Kaepernick geçen yıl polis şiddetini protesto etmek için ulusal marş sırasında diz çökerek tartışma yaratmıştı. O günden bu yana daha çok sayıda ABD'li ünlü protestoya katıldı.