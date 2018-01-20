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    Pence, Ortadoğu turuna çıktı

    AA
    20.01.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence sırasıyla Mısır, Ürdün ve İsrail'i ziyaret edeceği 4 günlük Ortadoğu gezisi için başkent Washington'dan ayrıldı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Pence'in tartışmalı Ortadoğu turu başlıyor.
    Bütçe tartışmaları arasında Washington'dan ayrılan Pence, İrlanda'dan yakıt ikmali yapılacak uzun bir uçuşun ardından cumartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaşacak.

    Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşecek Pence'in sonraki durağı Ürdün olacak. 21 Ocak'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelecek Pence, 22-23 Ocak günlerini ise İsrail'de geçirecek.

    İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmelerde bulunacak Mike Pence'in, İsrail Parlamentosu Knesset'e hitap etmesi, ayrıca Yad Vashem ile Ağlama Duvarı'nı da ziyaret etmesi bekleniyor.

    Pence'in ziyareti, Trump’ın "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını" açıklamasından sonra geçen ay ertelenmiş, ABD yönetimi bunun gerekçesinin "Kongredeki vergi reformu yasası oylaması" olduğunu duyurmuştu.

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