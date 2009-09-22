Penaltı DEĞİLDİ!

“Elle çıkardı”, “bunu gönmüyorsa hakemliği bıraksın”, “Orta görmedi yan da mı görmedi”... Falan filan... Ancak bana göre Ali Güneş’in elle çıkardığı iddia edilen pozisyonda kesinlikle penaltı YOK(!)... Hakem İlker Meral doğru karar verdi!.. (Kendi kariyeri için)

Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ında oynanan, Recep Tayyip Erdoğan’ın manevi takımı Kasımpaşaspor’un o pozisyonunda top Ali Güneş’in değil, Başbakanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’ın eline çarptı... Esame listesinde, Kasımpaşa kadrosunda R. Tayyip Erdoğan’ın ismi olmadığı için, orta hakem penaltı ve kırmızı kartı vermemekle doğru bir hareket yapmıştır. (En azından kendi adına)...

Şimdi İlker Meral o pozisyonda penaltıyı verse kırmızı kartı göstermek için Başbakan’ı nereden bulacak!.. Olmaz... Dolayısıyla da vermedi, veremedi tabi ki...

Gülşah Erkaya yazıyor

Kimse bu maça damgasını vuran o pozisyon için “hakem görmemiş olabilir” diyemez. Televizyonda en az beş farklı açıdan izledik. Her açıdan o kadar net görünüyor ki... bırakın orta, yan ve dördüncü hakemlerin saha içinden görmesini, 120 TL’ye bilet alamadıkları için stada giremeyip dışarıda kalan taraftarlar bile görmüştür pozisyonu...

Peki Başbakan birilerini arayıp “Kollayın bizim mahallenin takımını” mı diyor? Tabi ki demiyor. Demez de... Ama gölgesi yetiyor işte... Bizde eyyamcı o kadar çok ki, demesini bırakın ima etmesine bile gerek kalmıyor. Böylece binlerce kepçenin karıştırıp durduğu futbol kazanına, bir kepçe de Başbakan korkusundan giriyor... Eh, sonuçta başbakanımızdır, kazanda kaynayan futbol çorbasında bir kepçesi olmuş çok mu?..

Kasımpaşaspor’un hakemlerini(!) geçen hafta Gaziantep’te çıplak gözle, bu hafta da televizyondan izledim. Geçen hafta Gaziantep hakemin elinden zor kurtuldu... Bu hafta ise Galatasaray... Her iki maçtan sonra da Yılmaz Vural açıklamalarında hakemlerin çok iyi maç yönettiğini ve çok iyi niyetli olduklarını söyleyerek teşekkür etti... Ben de teşekkür ederim...

Kasımpaşa hem Gaziantep hem de Galatasaray maçlarında çok iyi top oynadı. Ancak hakemlerin tutumu onlardaki bu gelişmeyi ve Yılmaz hocanın takıma getirdiği dinamizmi ne yazık ki gölgeliyor. Gaziantepspor camiasında geçen haftaki maçtan sonra bir Kasımpaşa antipatisi başladı... Aynı antipati bu hafta da Cimbom taraftarına sirayet etti... Böyle giderse, bu futbolu ile lige tutunmak için iyi sinyaller vermeye başlayan Kasımpaşa’yı asıl kurtarmaya çalışanlar düşürecek... Demedi demeyin...

Ecele Çare Yok!

Kasımpaşa’nın Galatasaray’a yenilmesinden daha doğal bir sonuç olamaz. Hakem görevini yapsa maç 8. dakikada biterdi. Öndeyken ve berabereyken puan koparmak için çabalayan, zaman çalmak için yatan, profesyonelliğin gereğini yapan Kasımpaşalı oyuncuları anlarım. Ancak ligin son ve kader maçıymış gibi enerjilerinin son damlasına kadar, nefeslerini tüketene kadar aşırı motive bir şekilde çırpınmalarını anlamam...

Kasımpaşa lige iyi hazırlanmamış, formda olmayan ve bir kısmı da “yaş kemale erdi” kadrosundan oyunculardan kurulu. Ben ilk yarı maçı izlerken “Kasımpaşa bu maçı 11 kişi bitiremez” dedim... Bunu Kasımpaşalı oyuncuların kırmızı kart göreceğini düşündüğüm için söylemedim. Formda ve hazır olmayan oyuncuların kendilerine aşırı yüklendiklerini gördüğüm için söyledim. İlk yarı bittiğinde “En az 2-3 Kasımpaşalı sakatlanır bu maçta” dedim. Aynen de öyle oldu. Peş peşe üç Kasımpaşalı sakatlanarak oyunu terk etti. Onların tükenen nefesleri ve aşırı baskıya isyan eden adeleleri de Galasaray için bu maçtan çıkış bileti oldu...

Üstelik Kasımpaşa bu maçta gördüğü fiziksel zararı belki de 3-4 hafta telafi edemeyecek... Bence kendilerine yazık ettiler.

Caner Hazır Değil, Arda Kötü...

Galatasaray’ın yeni transferi Caner sağ kanatta “ben hazır değilim” diye bağırıp durdu... Kötü değil, çok kötüydü... Hocası onu “biz bu maçı nasılsa alırız. Caner de oynayarak hazırlansın” düşüncesi ile sahada tuttu sanıyorum. Yoksa riskli gördüğü bir maçta Rijkaard Caner’i o kadar süre oyunda tutmazdı.

Arda, ise ister yorgunluktan deyin, ister erken form tutmanın ardından gelen düşüşten, kötü oynadı. Hatta yaptığı asiste kadar sahada yoktu desek yeridir. Arda ile ilgili o kadar çok ve çelişkili yorumlar yapıldı ki sonunda kafası karıştı sanki. Umarım ben yanılıyorumdur. Onu daha çoook uzun süreler bildiğimiz Arda olarak izlemek isteriz. Ancak Arda her maçta biraz daha eksiliyor sanki...

Ali Güneşi Balçıkla Sıvadı...

Malum pozisyonun kahramanı Ali Güneş maçtan sonra “Yalan söylemeye gerek yok. Maç içinde refleksle böyle hareketler olabiliyor. Elimle çıkardım” dedi... Yani Ali şunu maç içinde, pozisyonun ardından hakeme söyleseydin de biz de senin samimiyetine inanıp alkışlasaydık ne olurdu sanki... Acaba bazen çok mu fazla şey bekliyorum...

Bu arada iyi bayramlar Türkiye...

