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    'Pembe otobüs' için imzayı toplayanlar da atanlar da erkekler!

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 21:10 | Son Güncelleme:

    Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi isimli grup kadınlara özel’pembe otobüs’ isteği ile kentin 7 ayrı noktasında imza kampanyası başlattı. İmza toplayanların erkek olması sosyal medyada tepki çekti.

    DHA'nın haberine göre Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından Beşyol Meydanı Dabbağoğlu Parkı olmak üzere kentin 7 ayrı noktasına kurduğu stantlarla, kadınlara özel ’Pembe otobüs istiyoruz’ imza kampanyası başlatıldı. Stantlarda, bir günde 16 bine yakın imza toplanırken, erkeklerin katılımının da yüksek olduğu belirtildi.

    İmza kampanyasına destek verenler, böyle bir uygulamanın Van için çok iyi olacağını, kadınların ayrı otobüslerle seyahat etmeleri ile ilgili başlatılan kampanyayı da desteklediklerini söylediler. Kampanyayı yürüten Van Sivil Dayanışma İnsitayitifi üyesi Kadri Elvan, ulaşımda yaşanan zorluğun ve sıkıntının ceremesini yaşlıların, çocukların ve kadınların çektiğini belirtti.

    Elvan, "Bu uygulamayı Van'ımızda gerek erkekler, gerekse kadınlar daha rahat seyahat etsinler diye başlattık. Burada isteyen karma yolculuğu da tercih edecek. Ama kadınlara rahat edebilmeleri adına onlara özel pembe otobüsün tahsis edilmesi çok daha iyi olacak. Bizler de bu uygulamayı destekliyoruz ve bu nedenle kentin 7 ayrı noktasına kurduğumuz stantlarla kadınlara özel ’Pembe otobüs’ istiyoruz kampanyası başlattık. Eminim, toplumun çoğunluğunun teveccühleri de bu yöndedir. Kampanyamız bugün başladı. Yoğun bir ilgi var. Kampanyamız cumartesi gününe kadar devam edecektir. İnşallah bu kampanyayla istediğimizi elde ederiz" dedi.

    Pembe otobüs için imzayı toplayanlar da atanlar da erkekler

    SOSYAL MEDYA'DA TEPKİ ÇEKTİ

    Van'da pembe otobüs için imza toplayanların ve imza atanların büyük çoğunluğunun erkek olması tepkilere neden oldu.

    İşte sosyal medyada yer alan tepkilerin bazıları;

    Pembe otobüs için imzayı toplayanlar da atanlar da erkekler

    Pembe otobüs için imzayı toplayanlar da atanlar da erkekler

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