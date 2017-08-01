Pelin Esmer imzalı 'Oyun' Mersin'de

Tribeca Film Festivali kapsamında ‘En İyi Yeni Belgesel Yönetmeni’ ödülüne layık görülen Pelin Esmer imzalı ‘Oyun’ Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 21 Temmuz – 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği kültür sanat etkinliğinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mersin Arslanköy’deki tiyatrocu kadınların hikayesini konu alan belgesel çekildikten on dört yıl sonra doğduğu yere geri dönüp, unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Organizasyona kamerasıyla eşlik eden Esmer Arslanköylü kadınların uğraşını değerli bulduğunu dile getirdi. Sanatçı tiyatroyla hayatları değişen insanların, ilk kez tiyatro seyreden insanlarla karşılaşmasına tanıklık ettiği için heyecanlı olduğunu belirtti.