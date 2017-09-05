Peki ya diğeri

Yavru kediyi kurtaran Orhan Aydın, şunları söyledi: “Sabah geçerken sesi duydum. Sonra sesin nereden geldiğini buldum. Merdiven indirdim ama yavru deliğe kaçtı. İtfaiyeyi aradım sabah 09.00’da. ‘Biz geldik ama kedi oraya buraya kaçıyor biz çıkaramayız’ dediler. İSKİ’yi çağırın dediler. Ama kimse görmemiş itfaiyenin geldiğini. Bu öğlen yavrunun çıktığı deliği son anda tahtayla kapayınca aşağı indirdiğimiz merdivenle aldık yavruyu. İtfaiyecilerin yapamadığı şeyi biz yaptık. Keşke öbürünü de kurtarabilsek.”



Tekrar aranan itfaiye ekipleri daha önce orası için bir çağrı almadıklarını belirtti. Verilen adrese kısa sürede gelen ekipler kuyunun dibindeki deliğe giren ve çıkmayan siyah kedi yavrusu için kepçe gelmesi gerektiğini söylediler. İtfaiye ekipleri “Yavru delikten çıkmazsa bizi tekrar arayın geliriz” diyerek olay yerinden ayrıldı.