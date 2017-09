Peki şimdi ne olacak?

ADİL ÖLÇME OLMALI

Nilhan Çetinyamaç (Robert Kolej Türk Müdürü): Bizim gibi özel okulların, kontenjan üstünde talep olduğu için seçme sistemiyle öğrenci alması gerekiyor. Adı başka bir şey olabilir ancak objektif ve adil ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun olmalı. Sınavsız, not ortalamasıyla öğrenci almamız, biz ve bizim gibi okulları olumsuz etkiler. Ne yazık ki okul notları her kurum tarafından adil verilmiyor. Eski yıllarda olduğu gibi, her kurum kendi sınavını da hazırlayabilir.



Necati Yener (Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü): TEOG’un kalkmasını ben de savunuyorum. Çünkü sınav, kaygıya neden oluyor. Öğrencilerin kişiliğini etkiliyor. Ama köklü okullar açısından TEOG’un kaldırılmasını istemem. Cağaloğlu, Kabataş gibi okullara öğrencinin nasıl alınacağı iyi düşünülmeli, karne sistemiyle öğrenci alınırsa adaletsizlik ortaya çıkar. Köklü okullar için ayrı çözüm olmalı.



Enver Yücel (Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı): TEOG misyonunu yitirdi; toplumu, çocukları ve eğitim sistemini olumsuz etkiliyor. Her okul kültürüne, hedeflerine göre öğrencisini seçebilirse her kurumun kültürü, kimliği ve tarzı olur. Öğrenciler de buna göre kendini okula hazırlar, okulların rekabet gücü ve öğrencilere farklılaştırılmış modeller sunma şansı doğar. 2016 TEOG’da öğrencilerin yüzde 92’sinin zaten kendi semtindeki veya ilindeki okuluna devam ettiği görülüyor. Yenilikçi sistemlerden korkulmamalı.



Kemal Karabulut (Çapa Fen Lisesi Müdürü): TEOG kalkabilir ama mutlaka bir öğrenci seçme kriteri olmalı. Çocukların not ortalamaları ciddi biçimde takip edilirse, not ortalamasıyla köklü okullara başvurulabilir. Ama bu takip ciddi olmazsa ‘şişirme not’ ortaya çıkar, sorunlar yaşanır. Özel okul ile devlet okulları arasında haksız rekabet olur.



Bayram Akyüz (Ankara Atatürk Lisesi Müdürü): Köklü okullara sınav öngörülebilir. İyi okullar için bu gerekiyor. Yoksa şişirme notlar gündeme gelir ve bu kurumların eğitim kalitesi bozulur. Kendi öğrencilerini seçemezlerse baskılar oluşur, mağduriyetler yaşanır. Seçkin okulların dışındakiler için diploma notu geçerli olabilir. Böylece iller arasında göçler de engellenir. Yılda bir kez de yazılılardan merkezi sınav yapılmasıyla şişirme notun önüne geçilebilir.



Hatice Yılmaz (Oğuzkaan Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü): Sınavla eğitim kalitesi arasında ilişki yok. Japonya’da, Finlandiya’da kademeler arası geçişte sınav var. Kalite öğretmenden geçiyor. TEOG kalkarsa Galatasaray, İstanbul Erkek, Kabataş liseleri not ortalamasına göre öğrenci alır, kura çeker. Bu, adil olmaz. Merkezi ölçme ve değerlendirme sistemi olmazsa şişirme notlarla öğrenciler bu okullara başvurabilir. TEOG kalkarsa bugüne kadar eğitimde yapılan 3 kuruşluk yatırım da gider. Öğrenciler, öğretmenler çalışma gereği duymaz. Sınavı savunmuyorum ama bu sistemde sınav adaleti sağlıyor.



STK'LAR NE DİYOR: ÖNCE ORTAÖĞRETİM REFORMU YAPILMALI

Selçuk Pehlivanoğlu (Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı): Biz ortaöğretim reformu öneriyoruz. Bu öneride 2 milyon öğrenci için sınavın kaldırılması ve ortaöğretim başarı puanıyla yani okul notlarıyla yerleştirilmesi sistemi var. Sadece fen liseleri ve Kabataş gibi az sayıdaki köklü okullar için sınav yapılabilir. Sınavın bugün kaldırılması mümkün değil. Ölçme yapmak durumundasınız. Çözüm okul çeşitliliği değil, program çeşitliğini arttırmak.

Nurullah Dal (Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı): Sınavsız eğitim sistemi mümkün değil. Değerlendirme sistemi olmak zorunda. TEOG bunun bir aracı. Ama tek başına TEOG olunca sıkıntı çıkıyor. Cumhurbaşkanı’na katılıyorum. TEOG kaldırılmalı ama yerine öğrencilerin sanatsal, sportif, kültürel, akademik başarılarını ölçebilen bir değerlendirme sistemine geçilmeli.



SENDİKALAR NE DİYOR: İMAM HATİPLERİN BAŞARISIZLIĞI GÖRÜLMEYECEK

Orhan Yıldırım (Eğitim-İş Genel Başkanı): İmam hatip mezunlarının başarı düzeyleri düşük. TEOG kaldırıldığında bu başarısızlık seviyesi görülmez hale gelecek. İmam hatiplere öğrenciler bu yolla yönlendirilmiş olacak.



İsmail Koncuk (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı): TEOG kaldırılmalı sözü kulağa hoş geliyor ama Anadolu, fen liselerine nasıl öğrenci yerleştirilecek? Çözüm bütün öğrencilerin yerleşeceği tek lise türünü oluşturmak, okul sayını arttırmak.



Feray Aytekin Aydoğan (Eğitim-Sen Genel Başkanı): Ön çalışma gerçekleştirilmeden açıklama yapılıyor. İmam hatiplerin başarısızlığı konuşulurken bu açıklama tesadüf mü?



Latif Selvi (Eğitim Bir- Sen Genel Başkan vekili): Fen, sosyal bilimler, Anadolu lisesi gibi kurumlar için sınav yapılmalı. Bunun dışındakilere not ortalaması, veli tercihi, e-Kayıt ile yerleştirme gerçekleştirilmeli.