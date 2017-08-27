PEGIDA’dan Kanada’da İslam karşıtı gösteri

TORONTO’nun 250 kilometre batısındaki London kentindeki belediye binası önünde toplanan 500 kadar PEGIDA taraftarına karşı, bir o kadar da karşıt görüşteki grup eylem yaptı. Polis, karşı gruptan iki kişiye yumrukla saldıran iki PEGIDA taraftarını gözaltına aldı. Yaklaşık iki saat süren eylem sonrası açıklama yapan London Polis Teşkilatı Sözcüsü Chris Newton, önemli bir güvenlik endişesine neden olan eylemle ilgili gerekenin yapıldığını söyledi.

London Belediye Meclisi ise nefreti teşvik eden faaliyetlerin kentte yasaklanmasını içeren bir kararı onayladı. PEGIDA taraftarlarının söylemlerine katılmayan çok sayıdaki yerel politikacı da karşı gruptaki protestocularla birlikte eylem yaptı.

Almanya’da Neonazilerin kalesi olarak bilinen Dresden’de, Batı’nın İslamlaşmasına karşı bir hareket olarak ortaya çıkan PEGIDA hareketi, 2014’ten bu yana dünyanın değişik bölgelerinde eylemler düzenleyerek taraftar topluyor.