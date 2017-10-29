PEGIDA 3. yılı 3 bin kişi ile kutladı

PEGIDA’nın 3’üncü kuruluş yıldönümünü kutladığı Tiyatro Meydanı’ndaki gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Aşırı sağcı “Identitaere Bewegung” adlı grubun işaretlerinin de taşındığı gösteride, 24 Eylül’de yapılan genel seçimde yüzde 12,6 oy alan Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleri Heiko Hessenkemper ve Jens Maier de yer aldı.

PEGIDA gösterisi sırasında Dresden’de bazı karşıt gösteriler de yapıldı. Gösteriler sırasında yaklaşık 600 polisin görev yaptığı bildirildi.

İLK EYLEME 350 KİŞİ KATILMIŞTI

PEGIDA grubu, ilk eylemini 20 Ekim 2014 tarihinde Dresden’de düzenlemiş, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 12 kişi tarafından organize edildiği öne sürülen bu gösteriye 350 kişi katılmıştı. İlk gösteriden sonra pazartesi günleri yapılan gösterilere katılanların sayısı sürekli artarak 2015’in Ocak ayı ortasında 25 bine çıkmıştı. Ancak daha sonra bu gösterilere katılım azalmış, ilerleyen aylardaki katılımın bin 500 ila 2 bin arasında olduğu belirtilmişti. PEGIDA’nın geçen yıl 2’nci yıldönümünü kutladığı gösteriye ise yaklaşık 8 bin kişi katılmıştı. Almanya dışında ve ülkenin diğer kentlerinde de yabancı düşmanı gruplara ilham kaynağı olan PEGIDA hareketini taklit eden oluşumlar da ortaya çıkmıştı.