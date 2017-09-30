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    Hürriyet >Dünya>Pedofil eski rahip taksiyle firar etti

    Pedofil eski rahip taksiyle firar etti

    AA
    30.09.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

    İtalya’da görev yaptığı dönemde gençlere yönelik cinsel istismara karıştığı gerekçesiyle hüküm giyen eski rahip Don Ruggero Conti, tedavi gördüğü klinikten firar etti.

    HAKKINDA Mart 2015’ten bu yana yedi gence cinsel istismarda bulunmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski rahip Conti, sağlık sorunları sebebiyle tedavi için ağustosta yattığı klinikten, dün öğen saatlerinde taksiye binerek kaçtı. Conti’nin firarı, Roma yakınlarındaki Genzano’daki klinik yetkililerinin jandarmaya haber vermesiyle ortaya çıktı.

    15 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI
    Roma’nın Selva Candida semtindeki kilisede 1998 ve 2008 yılları arasında görev yapan Conti, bu süre zarfında yedi gence yönelik cinsel istismara karıştığı gerekçesiyle Roma Mahkemesi tarafından 2011 yılında 15 yıl 4 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Yapılan itirazların ardından Conti’nin cezası 14 yıl 2 aylık ev hapsine dönüştürülmüştü. Adının cinsel istismara karışması sebebiyle Conti, 2008 yılında rahiplikten men edilmişti.

    Etiketler: rahip , Don Ruggero Conti , pedofil
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