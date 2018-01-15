Pedagojik formasyon başvurusu başladı! Başvuru nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi, Pedagojik Formasyon başvuru süreci resmen başladı. Bu yıl toplam 2500 kişiye Pedagojik formasyon şansı tanıyacak olan İstanbul Üniversitesi, başvuruda bulunacak olan adaylar için şartları da yayımladı. İşte, pedagojik formasyon başvurusu hakkında detaylı bilgiler

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Fakültemiz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde açılacak olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kontenjanlarının:

a) %75’i İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencileri veMezunlarına

b) %25’i ise Diğer Üniversite 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunlarına ayrılacaktır.

c) Toplam kontenjan 2500 kişidir.

2. İstanbul Üniversitesi öğrenci ve mezunları için ayrılan %75'lik kontenjanın; %25'i İstanbul Üniversitesi Mezunlarına, %75'i İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencilerine; Diğer üniversitelerin 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunları için ayrılan %25'lik kontenjanın; %50'si Diğer Üniversitelerin 4. Sınıf Öğrencilerine, %50'si Diğer Üniversitelerin Mezunlarına ayrılmıştır.

3. Programa başvuracak adayların not ortalamasının (AGNO, GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

4. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda;

a) Mezunlar için mezuniyet not ortalaması ile değerlendirme yapılacak; eşitlik halinde ise yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Transkriptinde veya Geçici Mezuniyet Belgesinde/Diplomasında not ortalaması yalnızca 100’lük sisteme göre yer alan (4’lük sistemde notu olmayan) bütün adayların notları İstanbul Üniversitesi’nin Dönüşüm Tablosu’na göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir.

b) Öğrenciler için Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO/GANO) ile değerlendirme yapılacak;

eşitlik halinde ise alttan dersi olup olmadığına ders kredileri esas alınarak bakılacak; eşitliğin sürmesi durumunda yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

5. YÖK’ün PFSP usul ve esaslar gereği, yüzyüze yapılan teorik derslere asgari %70; uygulamalı derslere ise %80 oranında devam şartı vardır.

6. Ön başvuruların yoğunluğu gözetilerek, aşağıdaki 34 alanda program açılacak, yeterli başvurunun olmaması halinde listelenmiş olan 34 alandan az başvuru olan programlar kapatılacak ve kontenjanlar diğer alanlara kaydırılacaktır.

7. Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ŞAHSEN yapılacaktır. Kesin kayıtlara şahsen gelemeyecek adayların kayıtları yalnızca Noter Onaylı Vekaletle yapılacaktır.

8. Posta, belge geçer (fax, mail vb.) ve kargo yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

9. Kesin kaydın yapılabilmesi için öncelikle onl ne ön kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.

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BAŞVURU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Başvuru ve kesin kayıt tarihleri uzatılmayacak olup, bu süre içerisinde başvuru ve kesin kaydını yaptırmayan adayların herhangi bir mazeretle kaydı alınmayacaktır.

Ön Başvuruların Alınması (15.01.2018 – 16.01.2018 – 17.01.2018 – 18.01.2018 – 19.01.2018) tarihlerinde alınacak; 19.01.2018 tarihinde saat 17:00'de başvurular kapanacaktır.)

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