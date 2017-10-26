Pedagog popçu

◊ “Net”in ardından Bahadır Tatlıöz’le yeniden bir araya geldiniz ve “Zehr-i Yılan” şarkısını hazırladınız. Nasıl bir işbirliği sizinki?

- Bizimkisi dostluk tabanlı bir işbirliği diyebiliriz aslında. “Net”ten de uzun yıllar öncesine dayanıyor arkadaşlığımız.

Öte yandan müzik prodüktörüm Cüneyt Yamaner’le de gerek Bahadır’ın, gerek benim albümümde, yanı sıra farklı farklı projelerde dirsek temasımız devam ediyor.



◊ Şarkılarınızı biliyoruz ama sizi pek de tanımıyoruz. Bilge Nihan kimdir peki? Nasıl başladı müzik aşkınız?

- Berlin doğumluyum. Müzisyen bir babanın, güzel şarkı söyleyebilen bir baba ve annenin çocuğuyum.

Dolayısıyla konuşmaya başladığım andan itibaren şarkıcı olma yolunda ilerledim sayılır.

Babamın bana gitar eşliğinde söylediği şarkılarla büyüdüm. Kulağım onun sayesinde gelişti diyebilirim. Babam ben o yaşlardayken müzik grubuyla sahneye çıkıyordu ve içimden bir ses “Bir gün sen de orada olmalısın” derdi.



◊ Ne zaman gerçekleşti peki o hayal?

- Güzel sanatlar lisesinde okudum, o yıllarda bir yandan da piyano ve şan dersleri alıyordum. Eşzamanlı olarak Berlin Klasik Türk Müziği Derneği’nin solistliğini üstlenince müzik, hayatıma iyiden iyiye girdi. Buna rağmen farklı bir alanda eğitim aldım, pedagoji okudum.

FUAT DAYIM KADAR KALBE DOKUNAN BAŞKA BİR RAP’Çİ YOK

◊ Almanya’da nasıldı çevreniz, hayatınız?

- Gurbet ellerde ister istemez bir Türk dayanışması oluyor tabii. Zaten Berlin, Türkler için müzikal manada küçük bir yer. Türkiye’ye gelmeden evvel orada bilinen bir şarkıcı olmuştum. Çünkü belli standartlarda Türkçe şarkı söyleyebilen şarkıcı sayısı bir elin parmağını geçmez.



◊ Neden Türkiye?

- Çocukluğuma denk gelen 90’lar pop müzik furyası, ileride bu işi Türkiye’de yapabilmek adına bana ilham vermişti. İlerleyen yıllarda da yakın çevrem “Bu işi hakkıyla yapmak istiyorsan kariyerini Türkiye’de kur” diyerek beni motive etmeye başladı. Sonuçta Türkçe sözlü pop söylüyorsanız, bu işi yapabileceğiniz en doğru adres İstanbul...



◊ Rap müziğin önemli isimlerinden Fuat Ergin’in yeğeni olduğunuzu biliyorum. Onunla bir işbirliği yapmak ister misiniz?

- Fuat dayım kadar kalbe dokunan ve derin sözler yazan başka bir rap’çi yok bence bu ülkede.

Sözleri yaşadıklarının ve kalbinin aynası. Bunları öyle güzel bir laf cambazlığı ile işliyor ki hayran kalmamak elde değil. Beni çok etkileyen bir enerjisi var. Tabii ki büyük bir zevkle onunla bir şeyler yapmak isterim.

ŞEHİRDEN UZAK BİR YAŞAM HAYAL EDİYORUM

◊ Hedefleriniz neler?

- Birçok hedefim var aslında; bunların büyük bir kısmı tabii ki müzikal kariyerime dair... Hıncahınç dolu konser alanlarında şarkılarımı söylemek gibi mesela. Sadece pop müzik değil başka tarzlarda da kendimi göstermek, farklı projelerde de yer almak ve insanlara minik sürprizler yapmak istiyorum. Aslında yarışım kendimle olduğu için ulaştığım her hedeften sonra yerine bir başkası geliyor.

Özel hayatıma dair de hedeflerim var elbet. Yakınlarda olamayacağını bilsem de bir gün şehir hayatından uzak bir yaşam kurmak isterim.

İÇİMDE TÜKENMEYEN ÇOCUKSU BiR ENERJi VAR

◊ Sesinizdeki neşe nereden geliyor?

- Başlıca nedeni içimde tükenmeyen çocuksu bir enerji olması ve evrene hep olumlu mesaj vermem sanırım. İçinizden gelen duygular yüzünüzdeki mimikleri nasıl etkiliyorsa, ses de aynı şekilde belli eder. Ben her şarkı söylediğimde mutlu oluyorum, en önemlisi bunu içten ve çok isteyerek yapıyorum. Sanırım bu da karşı tarafa geçiyor.