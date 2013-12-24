Peçetenin görevi

Salonlarınızın vitrininde, misafir için sakladığınız şık masa örtüleriniz var mı? “Olmaz mı hiç!” dediniz değil mi?

Zaten çok eski dönemlerden beri masa örtüsü, sofranın baş aksesuvarları arasındaymış.

Eski Roma’da yemek yerken masanın üzeri örtülmüyormuş.

Ama imparatorluk dönemine gelindiğinde yemek masasına keten örtüler örtmenin yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz.

Genellikle ketenden dokunan masa örtüleri özellikle büyük şölenlerde masanın şıklığına şıklık katıyormuş.

Roma İmparatorluğu döneminde ketenden dokunan peçeteler de kullanılıyormuş.

Ama sanıldığı gibi sofraya peçete koymak ev sahibinin işi değilmiş.

Yemeğe gelen konuklar yanlarında getirdikleri peçeteleri kullanırlarmış. Çünkü bu peçetelerin değişik bir işlevi daha varmış.

Gelen konuklar, ev sahibinin ikram ettiği yiyeceklerden bir kısmını bu peçetelere sarıp evlerine götürürmüş.

Hatta ev sahibi, konukların yalnızca yiyeceği yemekleri değil, beğenip götüreceği şeyleri de hesaplayarak yaptırırmış yemekleri.

İNCİR UYUTMASI

Kuru incirlerin saplarını kesin. Her birini dörde bölüp mutfak robotunda çekin. Yapışkan bir püre haline gelen incirleri bir kaba aktarın.

Diğer taraftan süt ve toz şekeri orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

İncir püresini kaynayan süte ekleyin. Ocağın altını kısıp sürekli karıştırarak 10-12 dakika kadar pişirin. (Karışımın koyu bir kıvama gelmesi gerekir.)

Çekilmiş ceviz, fındık ya da bademi katıp tarçını serpiştirerek karıştırın ve ocaktan alın.

Henüz sıcakken kâselere boşaltıp üzerlerini hava almayacak şekilde kapatın.

Tek kişilik puding kalıplarına koyup buzdolabında soğuttuktan sonra ikram edebilirsiniz.

Malzeme listesi

-1 litre süt

-Yarım kg kuru incir

-1 su bardağı toz şeker

-2 çay kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı)

-200 gr çekilmiş ceviz, fındık ya da badem