Peçesini çıkarttılar

Avusturya'nın Zell am See kentinde bir polis, Müslüman bir kadına yüzündeki peçeyi kaldırmasını isterken görüntüledi. Kadın da peçesini çıkardı.

MASKELİ PROTESTO

Avusturya’da hayata geçen kanuna göre kamuya açık alanda yüzü kapatmak yasaklanmış oldu. Yasak peçelerin yanısıra maskelerin takılmasını da içeriyor. Başkent Viyana’da bazı kişiler, önceki gün maskeli bir eylemle bu durumu protesto etti.

Avusturyalı yetkililer ise yasanın ‘açık bir toplumda kaynaşmayı amaçladığını’ söylüyor. Hükümet yetkililerine göre ‘Avusturya değerlerine saygı duymak, Avusturya nüfusu ve üçüncü dünya ülkelerinden insanların arasında başarılı bir birlikte yaşama için temel şart’.