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    Peçeli kadına direksiyon yasaklandı

    İHA
    23.09.2017 - 12:34 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 12:34

    Almanya Eyalet Temsilciler Meclisi, trafikte sürücülere yüzü kapatan maske, peçe, burka ve nikabı yasakladı. Yasağa uymayanlara 60 Euro para cezası verilecek.

     ALMANYA’DA Eyalet Temsilciler Meclisi, trafikte sürücülerin yüzlerini tanınmayacak şekilde örtmesini yasaklayan yönetmelik değişiklik teklifini görüşerek kabul etti. Kabul edilen yeni yönetmenliğe göre Almanya'da trafikte sürücüler tanınmalarını engelleyecek, yüzün tamamını ya da göz, burun ya da ağız gibi büyük bölümünü kapatan maske takamayacak, burka, peçe ya da nikap (peçeli çarşaf) giyemeyecek. Bu yasağa uymayanlara 60 Euro para cezası verilecek.Kask takma zorunluluğu bulunan motosiklet sürücüleri ise yasak kapsamına girmiyor. 

    GÜVENLİK DEĞİL SEMBOL POLİTİKASI
    Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi ise kararı Almanya'da ‘sağa kayışın’ bir sonucu olarak değerlendirerek eleştirdi. Konsey Başkanvekili Nurhan Soykan, trafikte bu tür bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığını, şimdiye kadar burka ya da peçeli bir kadının kıyafeti nedeniyle kazaya sebebiyet verdiğine dair bir vakaya rastlanmadığını belirterek, yönetmelikle trafikte güvenlikten ziyade sembol politikasının söz konusu olduğunu kaydetti.

    Etiketler: ALMANYA , Peçe yasak , direksiyon
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