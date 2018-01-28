Pazartesi hava durumu raporu - Kar bekleyenleri ÅŸaÅŸÄ±rtacak deÄŸerlendirme

VatandaÅŸlar, â€˜kar ne zaman yaÄŸacak?â€™ sorularÄ±na yanÄ±t aramaya devam ederken; Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftanÄ±n hava durumu raporu ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.ÂMeteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, bahar havasÄ± geri dÃ¶nÃ¼yor. Ãœlkemizin kuzey, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ± kesimleri ile Ordu Ã§evrelerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda 16 derecenin Ã¼zerine Ã§Ä±kacak sÄ±caklÄ±klar Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda 20 dereceye kadar ulaÅŸacak. Kar haberleri bekleyen vatandaÅŸlar iÃ§in ise geliÅŸmeler Ã¼zÃ¼cÃ¼ gelecek hafta yurtta kar beklenmiyor. Ä°stanbul'da 4 derece civarÄ±nda hissedilen sÄ±caklÄ±klar Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta 14 derece civarÄ±nda olacak.

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