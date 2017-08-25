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    Pazartesi gününden beri haber alınamıyor

    Hakan AYTAŞ / FRANKFURT, DHA
    25 Ağustos 2017 - 10:29Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 10:29

    Almanya’nın Frankfurt kentinde yaşayan 47 yaşındaki Güven Saray’dan pazartesi gününden bu yana haber alınamıyor.

    FRANKFURT polisinin yaptığı açıklamaya göre, Güven Saray, ERB-EE 995 plakalı Opel Zafira marka otomobiliyle birlikte kayboldu. Saray son olarak Rodgau-Jügesheim bölgesinde görüldü.
    Güven Saray’ın saçları kırmızımsı-kahverengi, kıvırcık ve omuzlarına kadar uzun. Kahverengi gözlü, 1.66 metre boyunda olan Saray normal bir fiziğe sahip. Kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet olduğu ise bilinmiyor.
    Frankfurt polisi, Güven Saray’ı görenlerin 069-75553110 numaralı telefondan bilgi vermelerini istedi.

    Etiketler: ALMANYA , FRANKFURT , Güven Saray , Kayıp
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