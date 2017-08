Pazarlamanın kuralları değişiyor

SOSYAL medya markaların son tüketici ile buluşmalarını sağlayan vazgeçilmez bir mecra haline geldi. Bu değişim Türkiye’de ve dünyada reklam önleyici uygulamaların (adblock) kullanımlarında kendini gösterdi. Interactive Advertising Bureau (IAB) verilerine göre Türkiye’de reklam önleyici uygulama kullanım oranı yüzde 8’e yani 3.8 milyon kişiye çıktı. Sosyal medya kanaat önderleri (influencer) ise bu pazarda özellikle reklam önleyici uygulamalara takılmadığı için klasik dijital reklam modellerine göre çok daha kolay bir şekilde tüketiciye ulaşıyor. Sosyal medya kanaat önderleri diye tanımladığımız bu ekosistemde blog yazarları, Youtuberlar, Instagram fenomenleri gibi farklı konularda içerik üreten kanaat önderleri bulunuyor.



YÜZDE 92 ETKİLİ

Peki kanaat önderleri tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl etkiliyor? Araştırma şirketi Nielsen’e göre insanların yüzde 92’si başka insanların tavsiyelerine marka reklamlarından daha çok güveniyor. Diğer bir araştırma ise McKinsey tarafından gerçekleştirildi. Konuşularak yayılan (Word of mouth) pazarlama konseptini satın alma kararlarının yüzde 20-50’sini etkiliyor. İşin diğer tarafında ise markaların bu yeni alana olan yaklaşımı var. Rhythm One Influencer Benchmark araştırması göre kanaat önderleri üzerinden pazarlama için harcanan her 1 dolar için 11.69 dolar medya değeri kazanıldığını söylüyor. Araştırma şirketi Linqia’nın ABD’deki çeşitli sektörlerden 170 pazarlamacı üzerinde yapılan ankette ise katılımcıların yüzde 86’sı 2016’da kanaat önderleri üzerinden pazarlama kullandığını belirtti. Katılımcıların yüzde 48’i 2017’de bu alana ayırdıkları bütçelerini yükselteceklerini söyledi. Ayrıca kanaat önderleri üzerinden pazarlama bütçelerinin de artması bekleniyor. Araştırmaya katılanlar, 2016’da ortalama olarak bu çalışmalara yılda 25-50 bin dolar harcadıklarını, 2017’de ise bu rakamın 50-100 bin dolar harcamayı planladıklarını belirtti.



53 BİN ÜYESİ VAR

Hürriyet gazetesi çatısı altında geliştirilen ve 2011 yılından beri blog yazarları, Youtuberlar, Instagram fenomenlerini markalarla buluşturan Boomads, ajans ve markalara etkili proje yönetimi konusunda hizmet veriyor. 46 farklı kategoride yaklaşık 53 bin üyenin bulunduğu Boomads, markaların dijital kampanya ihtiyaçlarını analiz edip onlara uygun yaratıcı projeler hazırlayarak sosyal medya yayılımını sağlıyor. Kampanya sonunda detaylı raporlarıyla projelerin geri dönüşlerini ölçüyor.



Aynı zamanda Almanya pazarında Bild, Hollanda pazarında ise De Telegpraph’ın da ürününü kullandığı Boomads, yurtdışında da hizmet veriyor. Boomads’in sosyal medya kanaat önderlerini ve markaları bir araya getirdikleri, markanın kendisini ve projelerini birinci ağızdan anlattığı etkinlikler ise son dönemin trend iletişim yöntemlerinden biri. Bunun yanında, sosyal medya kanaat önderlerinin yaratıcı içeriklerini Hürriyet’in kendi içerisindeki prodüksiyon ve yayma gücü ile de uygun projelerde birleştirebiliyor.

PLANLAMALARDAKİ YERİNİ ALDI

GÜÇLÜ ve markaların bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra başarılı bir topluluk yönetimi yaptıklarını ifade eden Hürriyet Boomads Dijital Reklam Çözümleri Yönetmeni Ahmet Erten, “Bu noktada marka ve sosyal medya kanaat önderlerini aynı hedefe koşacak noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bu sayede kampanyaların etkileşimini arttırıyoruz“ diyor. Hürriyet Boomads Dijital Reklam Çözümleri Yönetmeni Hilal Meriç ise, “Pazarlama yatırımlarında dijitalin giderek önem kazanmasıyla birlikte blog yazarları ve sosyal medya kanaat önderleri marka iletişimlerinin vazgeçilmezi oldu. Markaların sosyal medya kanallarını görmezden gelemedikleri bu dijitalleşme döneminde içerikle pazarlama, influencer iletişimi medya planlamalarında çoktan yerini aldı. Trendleri takip etmek isteyen markalar, bu alandaki fırsatları kaçırmamalı” diyor.