Pazarlama başarısı: Yusuf Şimşek

Gökmen Avcı yazıyor

Firmalar mallarını satmak için türlü türlü yollar deniyor. Reklamlar, kampanyalar. Piyasa daraldığından fiyatlar da düşüyor. Bütün çabalara rağmen müşteri bulmak oldukça zor.

Ne derler; İYİ KAPTAN FIRTINADA BELLİ OLUR.

KİM Mİ BU İYİ KAPTANLAR?

YUSUF ŞİMŞEK VE BURSASPOR YÖNETİMİ.

1. YUSUF ŞİMŞEK. Nereden tanıyoruz kendisini. FENERBAHÇE’den.

2000 yılında büyük ümitlerle DENİZLİSPOR’dan transfer oluyor. Yılın transferi denilebilir. FENERBAHÇE’ye gelen birçok futbolcu gibi O da dikiş tutturamıyor. Oynadığı iyi maçlar da var ama, akıllarda kalan sürekliliğinin olmaması ve disiplinsiz davranışları. FENERBAHÇE bir ara kendisini Süresiz Kadro Dışı bırakmıştı. Sonrada GAZİANTEPSPOR’a gönderdi. Orada da çok fazla kalamadı.

Ekonomik olarak ZİRVEDEN SONRA DİP YAPMIŞTI.

Ama yılmadı. Yaşadıklarından tecrübe kazanmıştı. Bunları da göz önüne alıp, tekrar çok çalışmaya başladı. Geçmişte en başarılı olduğu takım olan DENİZLİSPOR’a geri dönmüştü. İkinci çıkışını da, yine bu takımda yaptı. Başarılı geçen 2007-2008 sezonunun sonunda BURSASPOR’a transfer oldu.

Tabi ki bu yükseliş, ilk seferki kadar FLAŞ DEĞİLDİ. Tecrübesiyle BURSASPOR’a çabuk adapte oldu ve iyi maçlar çıkardı. GALATASARAY maçındaki oyunuyla gündemi işgal etmeyi başardı ve MİLLİ TAKIMA çağırıldı.

Artık İKİNCİ ZİRVESİNİ de YAPMIŞTI.

Artık ŞAMPİYONLUK YARIŞI yapan TRABZONSPOR’un gündemine girmişti. TRABZONSPOR taraftarı sözleşme imzalanmasını beklerken, YÖNETİM Pazarlıkta Fiyat Düşürmek için Biraz Ağır Davranıyordu.

Nasıl olduğunu pek anlamadığım bir biçimde, GİZLİ HAYRANI BEŞİKTAŞ TARAFINDAN YUSUF ŞİMŞEK’e sözleşme imzalatıldı. Hem de BİR GECEDE.

YUSUF ŞİMŞEK ayıp mı etti? TRABZONSPOR’u pazarlık kozu olarak mı kullandı? Hiçbiri önemli değil. Bu piyasada Hayatının İKİNCİ ve SON ŞANSI karşısındaydı ve O da bunu değerlendirdi. Ne denir?

TEK KELİMEYLE “AFERİN.”

2. BURSASPOR YÖNETİMİ;

Eski güzel günlere dönmeye çalışan BURSASPOR. İyi bir hazırlık dönemi ve sezona çok iyi bir başlangıç. İlk 5 haftada 4 galibiyet ile toplanan 12 puan. Sadece SİVASSPOR mağlubiyeti var. O da deplasmanda. 6. Haftada SANSASYONEL BİR GALATASARAY GALİBİYETİ ve takımın puanı 15’e çıkıyor. Herkesin dilinde BURSASPOR. Başarısının sırları sorgulanıyor. Takım içindeki ahenk, Yönetimin başarısından bahsediliyor.

Sizi bilmem ama ben NAZARA İNANIRIM. GALATASARAY galibiyetiyle güzel günler bıçak gibi kesiliyordu. Bu maçtan sonra ilk yarının sonuna kadar oynanan 10 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik ile toplanan 7 puan. Kötü, hem de çok kötü.

Ligin ilk yarısında, BURSASPOR ile ilgili akıllarda kalan nedir derseniz, şüphesiz, BEŞİKTAŞ ile olan POLEMİĞİ ve BEŞİKTAŞ TARAFTARININ MAÇA ALINMAMASI idi.

Yönetim bu olaydan sonra, BEŞİKTAŞ SORUNU ile ilgili ilginç davranışlar sergilemeye başladı. Federasyonun çabasıyla SAVAŞ BALTALARI rafa kaldırıldı. Sonra devre arasında takımın başına BEŞİKTAŞLI ERTUĞRUL SAĞLAM getirildi. Taraftara mesaj gönderildi. Taraftarda bunu OLUMLU karşıladı. Dışarıdan görünen bu.

Ama BURSASPOR Yönetimi son bir hamleyle, BEŞİKTAŞ ile oluşan bu yakınlaşmayı “NAKİTE ÇEVİRMEYİ”de BAŞARDI. Buna ne denir?

TEK KELİMEYLE “BRAVO”

Bir alışverişte alanda, satanda karlı olduğunu düşünür. Her iki tarafın da, aynı anda karlı olma durumu çok nadirdir. Bu alışverişte bakalım kim daha karlı çıkacak.

Her ne kadar transferleri Yönetimler İmza Altına Alsa da, Teknik Direktörlerin bilgileri ve onayları mutlaka alınır. Bu transfer gerçekleştiğine göre herhalde, bir dönemin HALEF ve SELEF’i olan MUSTAFA DENİZLİ ile ERTUĞRUL SAĞLAM’ın bu transferden beklentileri vardır.

Gündeme BOMBA gibi düşen bu transferin sonuçları neler olabilir?

A-) Takımının zayıf olan bölgesine ara transferde aldığı ve hemen takımda oynatabileceği form düzeyine sahip YUSUF ŞİMŞEK’ten en üst düzeyde yararlanarak, ŞAMPİYONLUĞU SONUNA KADAR KOVALAYAN KARLI BİR BEŞİKTAŞ görebiliriz.

B-) Gençlere önem veren bir Teknik Direktör olan ERTUĞRUL SAĞLAM’ı takımın başına getiren, genç AYDIN ve diğer futbolcularla bu sezonu orta sıralarda tamamlayıp, gelecek sezon ZİRVEYİ ZORLAYACAK BİR BURSASPOR görebiliriz.

C-) Her iki takımda bu transferden kazançlı çıkar.

D-) HİÇBİRİ.

SİZCE HANGİSİ?