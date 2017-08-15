Pazarın galibi

Kanal D’nin fenomen dizisi “Çocuklar Duymasın”, bu pazar da tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Dizinin önceki akşam ekrana gelen bölümü, tüm kişilerde 4.20 reyting ve 15.15 izlenme payı, AB’de 4.86 reyting ve 17.65 izlenme payı, ABC1’de ise 4.19 reyting ve 15.62 izlenme payı ile rakiplerini geride bırakıp zirveye yerleşti.