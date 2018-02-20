Pazarı gençler hareketlendirecek

Cansever, “Piyasaya sürülmesinden itibaren büyük ilgi gören MAX Ailesi yenilenen birçok modeli ile Motobike İstanbul 2018’de yer alacak. Yamaha’nın şehir içi yaşam şartlarına en mükemmel uyum sağlayan XMAX 250 ve XMAX 300, piyasaya çıktığı yıldan bu yana Avrupa’da 130 bin satış adedine ulaşırken, bu segmentte 2017 yılında Avrupa’da yüzde 27.5 pay ile en çok satan maxi scooter oldu. 2018 yılında MAX Ailesi, XMAX 250, XMAX 300, XMAX 400 ve son derece başarılı bir scooter olan XMAX 125’in dahil edilmesiyle daha da büyüdü. Bu popüler model gurubu, NMAX 125, NMAX 155 gibi diğer üyeleriyle mükemmel bir uyum yakalayan en yüksek kaliteyi scooter severlerle buluşturuyor. 2018 yılında bu modeller yenilenen tasarımları ve yeni renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Şehir içi ulaşımda en eğlenceli yol arkadaşı Tricity 155 ve en hafif 125cc scooter olan D’elight 125 de yeni renkleriyle sevenleriyle buluşacak” dedi.

DARALMA BEKLENTİSİ

Motosiklet sektörüne geçen yılın sonuna doğru yüzde 20 ithalat vergisinin damga vurduğunu söyleyen Bora Cansever, “Çoğunluğu ithal olan ürünlerden oluşan sektör, bu vergilerden ciddi anlamda etkilenecektir. 2017 yılında ülkemizde yaklaşık 150 bin adet motosiklet satıldı. Ek gümrük vergisinin etkisi henüz tam olarak görülmedi ancak 2018 yılında motosiklet pazarının 2017’ye göre yüzde 10-20 aralığında daralacağını ön görüyoruz. Bu daralmaya rağmen, genç nüfus yoğunluğu, yeni kullanıcılar ve motosiklete olan ilginin sürekli artması pazarı hareketlendirecektir. Biz de yeni modeller, kampanyalar ve yeni hizmetler ile daralan pazarda payımızı arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sektöre yeni modeller sunarak ve satış sonrası hizmetlerde fark yaratarak pazarı domine edeceklerini söyleyen Cansever, “Tüketici, kaliteli ürünlere yöneliyor ve iyi servis hizmeti veren markaları tercih ediyor. Yamaha, ürün gamındaki yatırımlarının yanı sıra, bayi standartları ve müşterilerine sunduğu satış sonrası hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’de 60 bayimizin tamamında satış, servis ve yedek parça hizmeti veriyoruz. Yamaha Motor, Avrupa motosiklet pazarında olduğu gibi Türkiye’de de benzersiz bir marka olarak konumlandırılıyor” dedi.

Geçen yıl yaklaşık 15 bin adet satış gerçekleştiren Yamaha’nın pazar payının yaklaşık yüzde 10 olduğuna vurgu yapan Cansever, “Türkiye, genç nüfusu ile sürekli gelişen bir pazar. Bu da önümüzdeki 10 yıl boyunca artan çalışan nüfusun etkisi ile Türkiye’deki motosiklet kullanıcı sayısının istikrarlı olarak artacağı anlamına geliyor. Yamaha Motor Japonya bu gelişimi görerek ülkemizin demografik şartlarına ve vergi uygulamalarına göre özellikle yüzde 8 ÖTV’nin geçerli olduğu 250cc altı ürünlerde Euro 4 normlarına uyumlu modeller sunuyor. Markanın bölgesel yaklaşımı sayesinde daha efektif satış rakamlarına ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.