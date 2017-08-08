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    Pazarda sebze satarken gözaltına alındı

    Hasan BÖLÜKBAŞ (DHA)
    08 Ağustos 2017 - 11:47Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 11:47

    Aksaray’da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturma kapsamında örgütün haberleşme sistemi ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan 27 kişiden 16’sı polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Aksaray merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda evinde bulunamayan ve pazarcılık yaptığı öğrenilince çalıştığı pazar yerinde gözaltına alınan 1 kadın şaşırdı.

    Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Aksaray merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Konya, Balıkesir ve Eskişehir ilerindeki 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgütün haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Polis tarafından yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda evinde bulunamayan ve pazarcılık yaptığı öğrenilince çalıştığı pazar yerinde gözaltına alınan Gülen D. büyük şaşkınlık yaşadı. Pazar yerinde domates, biber satarken polisi karşısında görüp gözaltına alınacağını öğrenen Gülen D. ’’Beni neden gözaltına alıyorsunuz. Yanlış olmasın. Benim kimseyle alıp-veremediğim yok. Ben sebze mi ne yapacağım. Ne zaman çıkarım.’’ diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

    Mahkeme kararı ile gözaltına alınan Gülen D. ve diğer şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

    Etiketler: Pazar , FETÖ , Gözaltı
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