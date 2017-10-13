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    Pazar'da panik! Mandalina seçemedi, dehşet saçtı...

    İHA
    13.10.2017 - 20:27 | Son Güncelleme:

    Bursa'da emekli bir polis memuru, pazarda kendisine mandalina seçtirmeyen iki pazarcıya kurşun yağdırdı. Onlarca kişinin gözü önünde yaşanan olayda biri ağır 2 pazarcı yaralandı.

    Merkez Yıldırım ilçesi Gökdere semt pazarında akşam alışverişine çıkan vatandaşlar silah sesleri ile büyük panik yaşadı.

    Akşam 18.00 sıralarında emekli polis memuru Gürsoy K. (55), alışverişe çıktı.

    Emekli polis, mandalina satıcısı Ömer D. ve Nuri B. ile ön sıradaki meyveleri vermemesi üzerine tartışmaya başladı. Satıcıların "yardımcı olalım, iyi ürünleri verelim" teklifine kendisi seçmediği için sinirlenen polis memuru Gürsoy K. belinden beylik silahını çıkartarak ilk önce Ömer D.’nin karın boşluğuna ardından Nuri B.’nin ayağına ateş etti.

    Emekli polis 3 el daha ateş etti. Pazardaki vatandaşlar ise etrafa kaçışmaya başladılar, büyük panik yaşandı.

    Olay yerine gelen ilk ekipteki arkadaşlarına silahı teslim eden Gürsoy K. daha sonra Kurtuluş Caddesindeki Yıldırım Polis Merkezine götürüldü.

    Pazar yerinde bazı vatandaşlar saldırganı darp etmek istediler. Pazarcı esnafı ise 1 kilo mandalina için silah çeken insanlara, emniyetin silah vermemesi gerektiğini söylediler.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Bursa
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