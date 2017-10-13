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Pazarda naylon poşet yerine torba bez

İHA
13.10.2017 - 09:41 | Son Güncelleme:

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin plastik torbaların kullanımını azaltmak için 3 yıldır sürdürdüğü “Naylon Poşete Hayır” kampanyası kapsamında, Perşembe Pazarı girişinde bez torba dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar bez torbalara büyük ilgi gösterdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Perşembe Pazarı girişinde vatandaşlara bez torba dağıtıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da bez torba dağıtımına katılarak vatandaşları bilgilendirdi.

“PLASTİĞİN OLUŞTURDUĞU KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Güral, “Plastik torbalar doğada çok uzun süre çözülmeden kalarak çevreye zarar veriyor. Bu kirliliği önlemek ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa bırakmak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bu amaçla plastik torba yerine bez torbaların kullanımını özendirerek plastiğin oluşturduğu kirliliğin önüne geçmeye çalışıyoruz. Halkımızın kampanyaya ilgisi beklediğimizden de fazla. Bilinçli vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Her şey daha temiz bir Süleymanpaşa için” açıklamasında bulundu.

“Naylon Torbaya Hayır” ve “Bez Torba Kullan Doğanı Koru” sloganları ile yürütülen kampanyaya vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gözlendi. 2 bin adet bez torbanın dağıtıldığı etkinlikte torbaların tamamı kısa sürede tükendi.

Etiketler: naylon poşet , torba bez , pazar alışverişi
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