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Pazara 445 bin ton fındık indi

AA
06 Ağustos 2017 - 15:23Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 15:24

2016-2017 sezonunun 11 ayında pazara en çok fındık Sakarya'da indi

Türkiye'de, 1 Eylül'de başlayan 2016-2017 sezonunun 11 ayında, üreticiler serbest piyasada yaklaşık 445 bin ton kabuklu fındık sattı.

Ordu Ticaret Borsasının resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, üreticiden tüccara en fazla fındık satışı Sakarya'da gerçekleştirildi. 
Sakarya'da üreticiler tarafından piyasaya toplam 114 bin 882 ton kabuklu fındık satıldı, bu ili 99 bin 167 tonla Ordu, 56 bin 891 tonla Düzce izledi.

Giresun'da 46 bin 880 ton, Trabzon'da 42 bin 593 ton fındığın serbest piyasada satışı gerçekleştirilirken diğer il ve ilçelerde pazara indirilen fındık miktarı şöyle:

"Çarşamba 31 bin 980 ton, Ünye 13 bin 770 ton, Fatsa 14 bin 125 ton, Akyazı 10 bin 461 ton, Samsun 6 bin 428 ton, Terme 5 bin 457 ton, Rize bin 410 ton, Kastamonu 585 ton, İstanbul 419 ton ve Bafra 16,7 ton." 

Etiketler: Fındık üretimi , fındık , SAKARYA
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