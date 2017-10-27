Pazar günü umut olmaya var mısınız?

MAYIS ayında rutin kontrol için gittiği doktorunun yaptığı tahlil ve analiz sonucunda ilik kanseri olduğu tespit edilen Gülay Hıçkıran’ın tedavisi için kısa adıyla AKB olan Bavyera İlik Bağışı Kuruluşu ile ortaklaşa bir kampanya düzenlendi. Kampanya pazar günü saat 11.00 ile 16.00 arasında Stockacherstr 9 adresinde gerçekleştirilecek. Münih’in tüm semtlerindeki işyerlerine de duyuru ilanları asıldı.

KIZI AYNUR ANLATTI

Gülay Hıçkıran’ın ikiz kızlarından Aynur Akkuşcu şunları “Annemiz bir yıl önce zaten çok önemli bir ameliyat geçirmişti. Ardından ilik kanserine yakalanması bizde deprem etkisi yaptı. Çok üzgünüz. Ama umutsuz değiliz. Diğer tüm ilik bankaları veya kuruluşlarla iletişim içindeyiz. Bu kampanya bizim için ‘umut’ anlamı taşıyor. Annemiz ve diğer hastalar için de bir umut olur inşaallah. Duyarlı insanların kampanyaya ilgi göstereceklerini düşünüyorum. Çünkü bu, aynı zamanda bu hastalıkla mücadele eden binlerce insan için de bir umut anlamı taşıyor” dedi.

AKB ve doktorunun girişimi ile başlatılan kampanyanın afişleri Münih’in tüm semtlerindeki dükkan ve duyuru panolarına asıldı.