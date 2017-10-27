Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Pazar günü umut olmaya var mısınız?

    Pazar günü umut olmaya var mısınız?

    Orhan GEDİK
    27.10.2017 - 11:38 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Münih kentinde yaşayan ilik kanseri hastası Gülay Hıçkıran için pazar günü 11.00 ile 16.00 saatleri arasında Stockacherstr 9 adresinde doku tiplemesi kampanyası düzenleniyor. Kızları, 56 yaşındaki 5 çocuk annesine ‘umut’ olmak isteyen herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

    MAYIS ayında rutin kontrol için gittiği doktorunun yaptığı tahlil ve analiz sonucunda ilik kanseri olduğu tespit edilen Gülay Hıçkıran’ın tedavisi için kısa adıyla AKB olan Bavyera İlik Bağışı Kuruluşu ile ortaklaşa bir kampanya düzenlendi. Kampanya pazar günü saat 11.00 ile 16.00 arasında Stockacherstr 9 adresinde gerçekleştirilecek. Münih’in tüm semtlerindeki işyerlerine de duyuru ilanları asıldı.

    Pazar günü umut olmaya var mısınızKIZI AYNUR ANLATTI
    Gülay Hıçkıran’ın ikiz kızlarından Aynur Akkuşcu şunları “Annemiz bir yıl önce zaten çok önemli bir ameliyat geçirmişti. Ardından ilik kanserine yakalanması bizde deprem etkisi yaptı. Çok üzgünüz. Ama umutsuz değiliz. Diğer tüm ilik bankaları veya kuruluşlarla iletişim içindeyiz. Bu kampanya bizim için ‘umut’ anlamı taşıyor. Annemiz ve diğer hastalar için de bir umut olur inşaallah. Duyarlı insanların kampanyaya ilgi göstereceklerini düşünüyorum. Çünkü bu, aynı zamanda bu hastalıkla mücadele eden binlerce insan için de bir umut anlamı taşıyor” dedi.

    Pazar günü umut olmaya var mısınız

    AKB ve doktorunun girişimi ile başlatılan kampanyanın afişleri Münih’in tüm semtlerindeki dükkan ve duyuru panolarına asıldı.

    Etiketler: doku kampanyası , ALMANYA
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri