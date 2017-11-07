PayU'nun yatırımları yarım milyar doları geçti

Dünyanın en önemli medya ve e-ticaret markalarını bünyesinde bulunduran Naspers'ın bir iştiraki olan PayU, bağımsız bir dijital havale şirketi olan Remitly'ye yatırım yaptı. Gelişmiş ülkelerden düşük ve orta gelirli ülkelere yapılan havale kaynaklarına odaklanan Remitly bu gelişme ile birlikte D serisi fonunu 115 milyon dolara kadar yükselteceğini duyurdu.

PayU'nun yatırım turuna liderlik yapacağı sürece, Remitly'nin diğer yatırımcıları Stripes Group, DFJ ve DN Capital da katılacak. PayU CEO'su Laurent Le Moal ise bu yatırımın bir sonucu olarak Remitly'nin yönetim kuruluna katılacak.

“FARKLI VE GELİŞMİŞ HİZMETLER SUNMAK İÇİN ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

PayU Türkiye CEO'su Emre Güzer; Kreditech, Citrus Pay, Zestmoney ve Creditas'a yapılan ve toplamı yarım milyar doları geçen yatırımlarına yenilerini eklemeye devam edeceklerini vurguladı. Önceliklerini e-ticaret ekosistemini büyütmeye yönelik hamlelerle belirlediklerini ifade eden Güzer; “PayU olarak önceliğimiz e-ticaret. Bununla birlikte bu sektörü büyütmek ve dünya çapında farklı ve gelişmiş hizmetler sunmak için farklı adımlar atmaya devam ediyoruz.

Türkiye'de finteklerin önemi yeni yeni anlaşılıyor. Oysa paranın dâhil olduğu her noktada hem son kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak hem de kurumlardaki iş akışını hızlandıracak çözümler bulmak mümkün.

PayU olarak her işi kendimiz yapmaya çalışmıyoruz. İçinde bulunduğu sektörün en iyilerini bulup onlarla iş ortaklığı kurmanın daha değerli olduğuna inanıyoruz. Bu sayede herkes uzmanlık alanını geliştiriyor ve karşılıklı deneyimlerden de yararlanarak daha güçlü çalışmalar yapabiliyor” dedi.

“KULLANICILAR İÇİN YENİ HİZMETLERİ BİRLİKTE GELİŞTİRECEĞİZ”

PayU CEO'su Laurent Le Moal ise, dünyadaki yüz milyonlarca hane ve küçük ticaret acentesinin geleneksel bankacılık hizmetlerine erişiminin olmadığını ifade etti. Moal sözlerine şöyle devam etti: "Biz, bu yetersiz hizmet alan nüfusun finans hizmetlerinden faydalanabilmesi anlamında teknolojinin potansiyelinin çok büyük olduğuna inanıyoruz. Remitly bu noktada sahneye çıkmaya hazır.

Remitly'e yaptığımız bu mühim yatırım, son dönemlerde Kreditech ve Citrus Pay'e yaptığımız 100 milyon dolar ve üzeri bireysel yatırımların ardından geldi. Bu yatırımlar, fintek ekosistemindeki lider kurumsal risk sermayesi yatırımcısı olma hedefimize olan bağlılığımızın ispatıdır. Kullanıcılar için yeni ürün ve hizmetler geliştirmek üzere Remitly ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."