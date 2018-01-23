Paylaşımlara terör takibi

Kütahya, Mardin, Diyarbakır, Van, Muş, Muğla, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı. Kütahya’da bir doktor gözaltına alındı. Diyarbakır’da 17, Muğla’da 5, Kars’ta 2, Mardin’de 2, Muş’ta da 1 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 57 kişi hakkında soruşturma başlattı. Şüphelilerden 9’u yakalanırken diğerleri aranıyor. Ankara’da haklarında yakalama kararı verilen 12 kişiden 9’u gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımları nedeniyle HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma başlattı. HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım ile ilgili inceleme ise sürüyor. Yıldırım hakkında Diyarbakır’da görülen KCK ana davasında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.



Diyarbakır’da DTK Eş Başkanı Leyla Güven gözaltına alındı. Güven hakkında, DTK ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da soruşturma başlatılmıştı. HDP Nusaybin İlçe Başkanı Ferhat Kut, harekâta ilişkin açıklama ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.



Twitter’da “TSK’ya ait tankların yakıldığı” iddiasıyla paylaşılan 2 tank fotoğrafında, yanan tanka ait görselin, 2016’da Yemen’de çekildiği tespit edildi.



Ankara Valiliği, Zeytin Dalı harekâtı süresince her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını açıkladı.