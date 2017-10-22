Paylaşım rekoru kırdı... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya davet etti

Rize Valiliği yetkilileri ulaştığı Hamdu Sena Bilginin babası Atilla Bilgine, 29 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın kızını Ankaraya davet ettiğini bildirdi. Erdoğanın Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene davet ettiği Hamdu Sena Ankaraya gidecek. Hamdu Sena daha öncede dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından İzmire, Türkiye Damızlık KoyunKeçi YetiştiricileriMerkez Birliği tarafından ise Ankaraya davet edilmişti.



HAMDU SENA’YA BEĞENİ VE PAYLAŞIM REKORU



İkizdere İlçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyünde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilginin ortaokul 1inci sınıf öğrencisi kızı Hamdu Sena Bilgin’in yaşadıkları, keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da’Tomi’ isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü.Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılarak, beğenildi.



Hamdu Senanın bu yaz döneminde de yaylada hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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