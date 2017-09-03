Paylaşım ekonomisinde dev yükseliş

Ünlülerin ya da fenomenlerin, markaların ürün ve hizmetlerine yönelik Instagram üzerinden yaptığı "paylaşımlar" büyük bir ekonomiye dönüşürken, uzmanlar bu "paylaşım ekonomisinin" büyüklüğünün yılsonunda 1 milyar dolara çıkmasını bekliyor.



Sosyal ağlarda belirli bir grubu etkileme gücüne sahip kişilerin, sahip oldukları sosyal medya hesapları üzerinden, herhangi bir ürün veya servis ile ilgili hedef tüketici grubunu etkileme ve satın almaya yönlendirmeye yönelik olarak düzenledikleri tanıtım ve pazarlama aktiviteleri olan "influencer marketing" yani "hatırlı pazarlama" dünyada artık büyük bir endüstriye dönüştü.

Fenomen pazarlama ve video içerik alanında influencer marketing odaklı faaliyet gösteren CC Media House Direktörü Güven Çelikkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Instagram'ın 2010'da ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren hızlı yükselen sosyal bir ağ olduğunu anımsattı.

Bu sosyal ağın özellikle 2012 yılında Android versiyonun yayınlanması ve sonrasında gelen Facebook yatırımı ile birlikte, hızla artan kullanıcı sayısına ulaştığını dile getiren Çelikkaya, "Bu süreçten sonra yani 2012 yılı itibariyle sponsorlu marka paylaşımları Instagram'da yaygınlaşmaya başlandı. Instagram'ın geliştirildiği ve ilk yayınlandığı ülke olan Amerika, elbette uygulamanın kullanımı nedeniyle influencer marketing yatırımlarının da yapıldığı ilk ülke oldu diyebiliriz." İfadelerini kullandı.

Çelikkaya, sadece Instagram'da sponsorlu influencer marketing pazarının büyüklüğünün 2017 yılı sonunda yaklaşık 1 milyar dolar olmasının beklendiğine işaret ederek, "Diğer tüm sosyal ağlarda ki influencer marketing harcamalarının 2020 yılına kadar yaklaşık 5 milyar doların üzerinde olması öngörülüyor. Instagram'da 2017 yılı için beklenen pazar büyüklüğü büyük oranda ABD ve Avrupa ülkelerinden gelmekte. Diğer ülkeler daha geriden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.



"YOUTUBE KANALLARI, KENDİ BAŞLARINA ADETA ULUSAL KANALLAR KADAR ERİŞİM ELDE EDEBİLİR HALE GELDİ"

Güven Çelikkaya, Türkiye'nin henüz influencer marketingde yolun çok başında olduğunu, markaların yurt dışındaki örneklerden gördükçe ve etkilerini ölçümledikçe bu yöntemi kullanmaya başladığını söyledi.

Bunun şu anda Türkiye'de, ABD ve Avrupa'ya oranla daha az ölçümlendiğini belirten Çelikkaya, Türkiye'de markaların sadece Instagram üzerinden Influencer Marketing'e harcadıkları miktarın 5-10 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Çelikkaya, markaların Instagram dışında Youtube gibi video içerik platformlarına da ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizdi.

Instagram'ın influencer marketingde kullanılan mecralardan sadece bir tanesi olduğuna işaret eden Çelikkaya, "Aynı zamanda videonun yükselişi ile birlikte Youtube da markalar tarafından çok tercih edilen bir yöntem haline geldi. Özellikle Youtube'a eklenen 'canlı yayın' gibi yeni özellikler ile Youtube kanalları kendi başlarına adeta ulusal kanallar kadar erişim elde edebilir hale geldi. Üstelik yapılan bu kampanyalar, TV bütçelerinin neredeyse onda bir fiyatında ve çok daha etkili. Çünkü tamamen ölçümlenebilmekte." ifadelerini kullandı.

Çelikkaya, influencer marketingde bireylerin kazandıkları ücretlerle ilgili, fiyatın Türkiye'de, etki sahibi kişilerin takipçi sayıları ve hedeflenen gruba, içeriğin yer alacağı sosyal medya platformuna, içerik türüne ve içeriğe göre 100 liradan başlayıp, çok ünlü olan ve büyük takipçisi olanlarda 15-20 bin liraya kadar çıkabildiği bilgisini verdi.

"TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN REKLAM HARCAMALARI 262 MİLYON LİRA"

CC Media House Direktörü Çelikkaya, Instagram'da paylaşılan içeriklerin görüntülenme ve etkileşim oranları takip edilebildiği ve kesin şekilde ölçümlenebildiği için TV veya gazete gibi geleneksel mecralara göre çok daha etkili olduğunu söyledi.

Instagram'dan fotoğraf paylaşımı konusunda en başarılı marka çalışmalarına örnek veren Çelikkaya, "Boxed Water isimli geri dönüşümlü su kabı satışı yapan bir firma, Amerika'daki Ulusal Orman Federasyonu ile birlikte düzenlediği kampanyayla, kampanya hastag'i olan #Retree ile atılan her post'a karşılık 2 yeni ağaç dikeceğini duyurdu. Dünyaca ünlü Julianne Hough ve Alyssa Milano gibi influencerların yanı sıra on binlerce macro ve micro influencer, Instagram üzerinden kampanyanın duyurularını herhangi bir ücret almadan yaptı. Kampanyanın başladığı Haziran 2017'den bugüne kadar 500 bin ağaç dikildi." diye konuştu.

Çelikkaya, Calvin Klein'ın 2016 yılında hayat geçirdiği bir çalışma ile ilgili de, "Bu zamana kadar yapılmış en iyi influencer marketing çalışmaları arasında yer alan kampanyada Justin Bieber, Kendrick Lamar ve Joey Badass gibi isimler kampanyanın ateşleyici isimleri olurken, yüz binlerce micro influencer '#MyCalvin' ile kendi içeriklerini yarattı. Herhangi büyük bir reklam ajansı olmadan gerçekleştirilen kampanya ile ilk birinci ayın sonunda ünlüler ve diğer influencerlar arasında 4,5 milyondan fazla etkileşim yaratıldı." ifadelerini kullandı.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye'nin 2016 yılına ait açıkladığı reklam yatırım rakamlarına göre Türkiye'de 2016 yılında sadece dijitale toplamda 1,8 milyar lira civarında yatırım yapıldığını aktaran Çelikkaya, bunun yaklaşık 262 milyon lirasının sosyal medya üzerinden yapılan reklam harcamaları olduğunun tahmin edildiği bilgisini verdi.

Çelikkaya, "Instagram dışında özellikle Youtube çok hızlı yükselen bir mecra. Birçok marka özellikle video içeriklerin etkileşiminin yüksekliği ve Youtube'un dünyanın ikinci büyük arama motoru olması ve videolara kolay ulaşılması nedeniyle Youtube'u tercih ediyor. Bugün birçok Instagram ünlüsü de sırf bu yüzden kendi Youtube kanallarını açmak konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.