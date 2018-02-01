Payitaht Abdülhamid yeni bölüm 2. fragmanında büyük kumpas – Vurulacak mı?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanlarıyla birlikte ilk tüyolar geldi. Dizinin yayınlanan son bölümündeAbdülhamid'in demir yolu ve petrol anlaşmasında karar hisselerini almak için paraya ihtiyacı olduğunu bilen Parvus, Payitaht Abdülhamid'in ihtiyacı olan paranın önüne kesecek hamleler yaptı. Öte yandan Wilhelm'in Kudüs planı, Abdülhamid'in diplomasi dehası sayesinde bozuldu. Peki Payitaht Abdülhamid 36. bölümünde neler olacak? İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanları!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid Duyun-u Umumiye'nin yaptığı karşı hamlenin şaşkınlığı ve öfkesi içindeyken, olayın Abdülkadir yüzünden olduğunu öğrenir ve deliye döner.



Abdülkadir’in yaptıkları bardağı taşırmıştır artık ve sonunda Abdülhamid oğlunu Saraydan uzaklaştırır. Abdülkadir’in Saraydan gitmesi ve ortadan kaybolması bir deprem etkisi yaratır. Bidar Sultan merak ve endişe içindedir. Abdülhamid’e oğlunu bulması ve geri çağırması için yalvarır. Ancak Abdülhamid kararlıdır.



Parvus ve Karaso, Abdülhamid’e karşı zafer kazanmış olmanın mutluluğu içindedir. Şimdi daha büyük bir adım atmanın zamanıdır. Parvus Abdülhamid’in sonunu getirecek bir planı devreye sokar.



Hatice, Vasfi ile birlikte yeni görev yerine giderken büyük aşkına sonsuza dek veda mı edecektir?



Abdülkadir kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken, peşindeki gizemli adamlardan habersizdir. Abdülkadir’i bu sefer nasıl bir tehlike beklemektedir?



Abdülhamid Parvus’un oyunuyla Saraydan çıktığında, iki ayrı suikast planının ortasına düşer. Silahlar patladığında vurulan kim olacaktır?