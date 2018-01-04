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Payitaht Abdülhamid bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Payitaht Abdülhamid dizisi bu hafta neden yok sorusu dizinin pek çok takipçisi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu hafta yayınlanmayacak. Sevilen dizi bu hafta kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Peki, Payitaht Abdülhamid bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 18:17 | Son Güncelleme :

Ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu hafta ekranlarda yer almayacak. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid'in 32. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Peki, Payitaht Abdülhamid bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Payitaht Abdülhamid dizisi yılbaşı haftası nedeniyle 1 hafta ertelenerek 12 Ocak Cuma akşamı ekranlarda olacak.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sultan Abdülhamid Kudüs’ten toprak isteyen Herzl’a ağır bir karşılık verir. Herzl’ın Sultan Abdülhamid’e olan nefreti perçinlenirken, bir diğer düşman Parvus ise hain planlarına devam etmektedir.  

Sultan Abdülhamid Osmanlı’yı güçlendirmek için yeni bir ordu kurarken, Alman İmparatoru Wilhelm ile de bir ortaklık kurmayı planlamaktadır. Parvus Osmanlı-Alman ittifakını bozmak için harekete geçer. Parvus’un safına çektiği bir Alman askerinin Osmanlı sancağını yakma girişimiyle başlayan husumet, Murad’ın askeri vurup esir düşmesine ve iki ülkenin arasında kriz çıkmasına kadar uzanır.
 
Hatice, Vasfi ile evliliğinde son derece mutsuzken, Kemalettin kendi acısını yüreğine gömüp Naime’yi  mutlu etmek hedefindedir.
 
Bidar  Sultan ise Hatice ile ilişkisini öğrendiği Kemalettin’e güvenmemektedir artık.  Sadece Naime’nin değil, Abdülkadir’in de Firuze ile birlikteliğine engel olmaya çalışan Bidar Sultan, evlatlarını yanlış seçimlerinden döndürmeyi başarabilecek midir?
 
Sultan Abdülhamid, Almanlarla olan siyasi krizi çözmek üzereyken, bu kez Parvus’un başka bir korkunç  planıyla  yüz yüze kalır. Sultan Abdülhamid bu ölümcül hamleyi bertaraf etmeyi başarabilecek midir?

Etiketler: payitaht abdülhamid 32. bölüm fragmanı , payitaht abdülhamid neden yok
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