Payitaht Abdülhamid 35. bölüm fragmanında Parvus ortaya çıkamıyor!

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatan dizi Payitaht Abdülhamid yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Dizinin yeni bölümünde şoke eden dakikalar yer almaya devam edecek. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Parvus saklandığı delikten çıkamayınca Abdülhamid’i alt etmek için karşısına Karaso’yu çıkarır.



Demir yolu ve petrol anlaşmasında karar hisselerini almak için Abdülhamid’in paraya ihtiyacı vardır. Parvus önce Abdülhamid’in beklediği paranın önünü keser. Abdülhamid başka bir yol bulmaya çalışır. Parvus bu kez de Hüseyin’i öne sürer. Onun yardımıyla Abdülhamid’in beklentilerini boşa çıkarır. Ancak Mahmud Paşa, Hüseyin Paşa’nın ipliğini pazara çıkaracak bir önlem almıştır.



Kemalettin ve Vasfi canlarını tehlikeye atarak yangından Naime ve Hatice’yi kurtarmayı başarırlar. Hatice amacına ulaşıp Saraya geri dönse de huzur bulamaz. Vasfi’den kurtulmak için kazdığı kuyuya bu kez kendisi düşer.



Abdülhamid diplomasi dehasıyla, Wilhelm’in Kudüs planını bozmayı başarır.



Abdülkadir’in babasının gözüne girmek ve işe yaradığını göstermek için yaptığı hamle, telafisi imkânsız zararlara sebep olur.



Dilşad, Murad’ın kendisinden şüphelendiğini anlayınca kaçmaya çalışır. Ama bu sefer de Vladimir’in eline geçer.



Firuze, Bidar Sultan’ın ona kurduğu tuzaktan bihaber, Sarayda sultancılık oynamaktadır. Bu kez gerçek yüzünü gizlemesi, Abdülkadir’i kandırması kolay olmayacaktır.



Abdülhamid her şeyden çok önemsediği milletinin geleceğini, Dilşad canını, Abdülkadir onurunu kurtarabilecek midir?