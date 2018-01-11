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Payitaht Abdülhamid 33. bölüm fragmanında Wilhelm son anda kurtarılıyor

Payitaht Abdülhamid yayınlanan 33. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sultan Abdülhamid’in huzurunda suikasta uğrayan Wilhelm, son anda Murad tarafından kurtarılır. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 18:09 | Son Güncelleme :

Ekranların soluksuz olarak takip edilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde şaşırtıcı anlar yaşanacak. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sultan Abdülhamid’in huzurunda suikasta uğrayan Wilhelm, son anda Murad tarafından kurtarılır.

Parvus, bu kez hem Sultan Abdülhamid ve Wilhelm iş birliğini bitirecek, hem de Sultan Abdülhamid’i tüm dünyanın gözünde lekeleyecek korkunç bir plan yapar; bu planla Abdülhamid’in bir Rus zırhlısıyla Osmanlı’ya sığınmak üzere gelen Yahudileri katletmesini sağlayacaktır!

Bidar Sultan, Abdülkadir’in Firuze ile evlilik kararını öğrenmiştir. Naime ile beraber Abdülkadir’i kararından döndürmeye çalışırlar.

Dilşad, babası Selim Paşa vasıtasıyla Sarayda tercüme odasında çalışmaya başlar. Herzl ve Parvus için Dilşad’ın Sarayda çalışması diğer planlarını uygulamaları için iyi bir fırsattır.

Kemalettin’in kendisine yüz çevirmesiyle kahrolan Hatice, Vasfi Efendi’yle birlikte Bidar Sultan’ın kendisine hazırlattığı köşke gidecek mi?

Bidar Sultan’ın ricasıyla Abdülkadir’le konuşan Sultan Abdülhamid, oğlunun Firuze ile evliliğine müsaade edecek mi?

Sultan Abdülhamid’in, Rus zırhlısındaki masum Yahudilerden bihaber, gemiyi bombalama emrini verdiğini duyan Parvus bu kez Sultan'a karşı zafer kazanabilecek mi?

Etiketler: payitaht abdülhamid 33. bölüm fragmanı , dizifragman
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