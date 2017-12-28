Payitaht Abdülhamid 31. bölüm fragmanında Tahsin Paşa ipin ucunda

Payitaht Abdülhamid dizisinin 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümündeSultan Abdülhamid; Parvus’u idam ettirirken, 'karşı cephede' ise Tahsin Paşa’nın "ipin ucunda" olduğundan habersizdir. Yaşanacak bir gelişme/ bir zafer belki de beraberinde bir felaketi getirecektir... Üstelik tehlikede olan sadece Tahsin Paşa’nın hayatı değil, Sultan Abdülhamid’in tahtıdır. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.





Sultan Abdülhamid, ele geçirilip kurgulanan belgeler ve kanıtlara istinaden, soykırımla suçlanıp savaş suçlusu ilan edilmek üzeredir...



Öte yandan, Kemalettin’i vuran Hatice, muhafızlar tarafından Sultan Abdülhamid’in huzuruna getirilir. Bidar Sultan, Hatice ve Kemalettin’in arasındaki ilişkiyi öğrenmiş Haremde kıyamet kopuyorken, Mahmud Paşa ortalığı yatıştırmanın tek çaresini söyler: Hatice derhal Vasfi ile evlendirilecektir!



Firuze ise beş parasız, perişan halde bir handa kalmaktadır. Abdülkadir, Firuze’nin yerini öğrenip yanına giderken, ikili, kendilerini bekleyen ölümcül felaketten habersizdir...



Firuze ve Abdülkadir aşklarının bedelini canlarıyla mı ödeyecektir?



Kemalettin son anda haberdar olduğu Hatice ve Vasfi’nin nikâhını durdurabilecek midir?



Sultan Abdülhamid Parvus’u idam ettirme kararına karşı bedelini dostu Tahsin Paşa’nın canı ve soykırımla suçlanarak kendi mahkûmiyetiyle mi ödeyecektir?