Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Payitaht Abdülhamid yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Trt 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizinin 22 Aralık tarihli bölümünde 30. bölümünde ayaklanma krizi yaşandı. Hem dışarıda hem de içerideki düşmanlarla yüz yüze gelen Sultan Abdülhamid, Parvus’u infaz etme kararı aldığındaysa bir ihanet haberiyle sarsıldı.

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Parvus’un yakalanması bütün dünyayı ayağa kaldırır. Vladimir, Karaso ve Herzl’ın iş birliğiyle Payitaht’ta ayaklanmalar olur. Sultan Abdülhamid hem dış ülkelerin baskıları hem de içeride ayaklanan tüccarlar ve gayrimüslim tebaa ile uğraşmak zorunda kalır.



Naime Sultan, Kemalettin’in başında iyileşmesi için beklerken; Kemalettin’in hayatından endişe eden Hatice’yi zapt etmek imkânsızdır. Osman Paşa oğlunu vuran Hatice Sultanla konuşmak için Mahmud Paşa’nın kapısına gelir. Seniha Sultan bu aşkın öğrenilmesini daha fazla engelleyemeyecektir. Çünkü Kemalettin, kazayla kendini vurduğunu söylese de başta Sultan Abdülhamid olmak üzere herkes bu garip vurulma olayının ardında başka bir fail olduğunu anlamıştır.



Saray hapsi biten Abdülkadir, Firuze’den bir iz bulmak için çabalar. Firuze de Abdülkadir’e ulaşmaya çalışır. Ama aralarındaki Bidar Sultan engelini aşmak mümkün değildir.



Vladimir, Herzl’la birlikte tüccarları zora sokmak için kurduğu oyunu bozan Mahmud Paşa’nın ölüm emrini keser. Mahmud Paşa kendisi için kurulan tuzağı öğrendiğinde her şey için artık çok geçtir.



Tahsin Paşa, köydeki anasıyla vedalaşıp İstanbul’a doğru yola çıkar ama çok sevdiği hünkârına kavuşması kolay olmayacaktır.

Sultan Abdülhamid, Herzl’ın estirmeye çalıştığı isyan rüzgârına direnen tüccar İbrahim Efendiye, Dersaadet Ticaret merkezinin açılış vazifesini verir. Paşalarından birinin ihaneti bu kez Sultan Abdülhamid’i hiç beklemediği, can evinden vurur. Parvus’un boynuna taktığı ip, kendi ayağına dolanır.