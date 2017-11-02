Payitaht Abdülhamid 23. bölüm fragmanında kozlar Abdülhamid'de!

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Parvus bir kez daha gerçek kimliğini gizlemeyi başaracak mı yoksa Selim Paşa’nın içindeki kuşku ile araştırdığı Gerfand gerçeği ortaya çıkacak mı? İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Geçtiğimiz hafta Selim Paşa’nın hatırlamaya çalıştığı gerçeğin yer aldığı gazete, Abdülhamid’in elindedir. Parvus bir kez daha gerçek kimliğini gizlemeyi başaracak mı yoksa Selim Paşa’nın içindeki kuşku ile araştırdığı Gerfand gerçeği ortaya çıkacak mı? Bu hafta dizinin giriş hikâyesinde yer alan konuların ilki… Murat, Söğütlü ve Yusuf, fırıncının ailesini ajanlardan kurtarır ancak yeni görevleri çok daha zorlu olacaktır. Çünkü Abdülhamid’in yurt dışından çağırdığı mühendisler Parvus’un hedefi olmuştur. Mahmud ise sonunda amacına ulaşmış, şirkette görev alabilmiştir. Ama Abdülhamid’in onun için başka planları vardır. Hatice; Kemalettin’i kışkırtmak için yeni bir oyun içine girer. Kemalettin’e karşı son kozunu oynar. Bakalım bu oyunu kazanabilecek mi? Firuze; Bidar’ın emriyle hakkında soruşturma yapıldığını öğrenir. Gözünü karartıp hazırlanan raporu yok etmek için aramaya başlar. Aradığından daha da fazlasını bulur. Firuze yüzünden kimlerin başı yanacaktır? Bidar Sultan; Abdülhamid’in gönlünü almaya çalışırken Abdülhamid Saraya bir misafir davet ettiğini söyler. Gelen misafirin güzel, genç bir kadın olduğunu gören Bidar’ın dünyası başına yıkılır. Bidar Sultan şimdi ne yapacak? Abdülhamid’i sıkıştırmak isteyen Parvus, maşaları aracılığıyla Abdülhamid’in önüne geçmişten gelen yüklü bir borç çıkartır. Ya bu borç ödenecek, ya da gümrüklerimiz yabancıların eline geçecektir. Kasada yeterli para yoktur. Sultan Abdülhamid toprak kaybetmeden borç batağından kurtulabilecek mi?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Parvus, yerine geçtiği Gerfand’ın Abdülhamid’e gerçekleri anlatacağının paniğini yaşamaktadır. Fakat Sarayda sürpriz bir isim Gerfand’ı hatırlayacaktır… Ve bu Parvus’u büsbütün köşeye sıkıştırır. Ahsen, Murad ve Söğütlü ile birlikte gittiği ajan evinde patlayan bomba sonucu çöken tavanın altında kalır. Öte yandan Parvus’un ajanlarının planları işler, Payitaht sokakları çalkalanmaya, halk isyan etmeye başlar. Haremde ise Hatice’nin Vasfi ile düğün hazırlıklarına başlaması, Kemalettin, Hatice, Naime üçgeninde yeni bir yangın başlatır. Bu arada Bidar’ Sultan'ın Firuze ile ilgileri şüpheleri iyice artar ve kız hakkında bir araştırma yapılmasını emreder. Şehzade Abdülkadir, Parvus’un tuzağına düşmüş, Yahudilere toprak satmıştır. Abdülhamid böyle korkunç bir gafleti affedebilecek mi? Mahmud durumu fırsat bilerek Petrol şirketine girebilecek mi? Ahsen patlamadan sağ kurtulabilecek mi? Parvus ve Firuze’nin gerçek kimlikleri ortaya çıkacak mı?