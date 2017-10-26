Payitaht Abdülhamid 22. bölüm fragmanında Parvus panik halinde

Ekranların sevilen ve takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde aksiyon dolu anlar yer alacak. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Parvus, yerine geçtiği Gerfand’ın Abdülhamid’e gerçekleri anlatacağının paniğini yaşamaktadır. Fakat Sarayda sürpriz bir isim Gerfand’ı hatırlayacaktır… Ve bu Parvus’u büsbütün köşeye sıkıştırır. Ahsen, Murad ve Söğütlü ile birlikte gittiği ajan evinde patlayan bomba sonucu çöken tavanın altında kalır. Öte yandan Parvus’un ajanlarının planları işler, Payitaht sokakları çalkalanmaya, halk isyan etmeye başlar. Haremde ise Hatice’nin Vasfi ile düğün hazırlıklarına başlaması, Kemalettin, Hatice, Naime üçgeninde yeni bir yangın başlatır. Bu arada Bidar’ Sultan'ın Firuze ile ilgileri şüpheleri iyice artar ve kız hakkında bir araştırma yapılmasını emreder. Şehzade Abdülkadir, Parvus’un tuzağına düşmüş, Yahudilere toprak satmıştır. Abdülhamid böyle korkunç bir gafleti affedebilecek mi? Mahmud durumu fırsat bilerek Petrol şirketine girebilecek mi? Ahsen patlamadan sağ kurtulabilecek mi? Parvus ve Firuze’nin gerçek kimlikleri ortaya çıkacak mı?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Abdülhamid Mahmut’u bir kez daha huzurundan gönderir fakat Mahmut vazgeçmez. Eski itibarlı günlerine dönmek için Parvus’la işbirliği yapmaya, oyunlar kurmaya devam eder. Onun bu oyunlarında rol alan Seniha Sultan ve Sabahattin ise sonunda kendilerini Abdülhamid’in karşısında bulur.



Murad ve Söğütlü ajanların tuzağından Selim Paşa ve kızı Dilşad’ı kurtarmayı başarır. Ama aldıkları istihbarat onları daha zorlu bir göreve sokar. Bu görevde en büyük yardımı Ahsen’den alırlar. Ahsen tercüme odasından çıkıp sokaklarda ajan peşinde koşarken bilmeden belki de ölümüne koşmaktadır.



Firuze, Bidar Sultan’dan intikamını almak ve Şehzade Abdülkadir’in gönlüne girebilmek için her yolu denemektedir. Bidar Sultan’ın bir anlık düştüğü gafletten Abdülhamid onun sayesinde haberdar olur. Daha üzerinden kız kardeşi Seniha Sultan’ın ihanet ağırlığı kalkmamışken Abdülhamid bu kez de karısı Bidar Sultan’ın ihanetiyle sarsılır.



Parvus sinsi ve zehirli ajanlarını Payitaht’ın sokaklarına salmıştır. Marco’nun komutasındaki ajanlar yüzünden Payitaht sokakları artık hiç tekin değildir.



Parvus’un bir diğer eli de Saraydadır. Mahmut’u kullanarak Şehzade Abdülkadir’i köşeye sıkıştırmayı başarır. Abdülkadir’in hatası, yoksa Herzl’e Kudüs’ün kapılarını mı açacaktır?